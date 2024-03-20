《經濟通通訊社２０日專訊》中國建材（０３３２３）公布，附屬公司北新建材
（深：０００７８６）截至去年１２月３１日止年度純利約３５﹒２億元（人民幣．下同），升
１２％，每股盈利２﹒０８６元，扣除非經常性損益之純利３４﹒９億元，升３１﹒８％。
該集團指，北新建材營業收入２２４億元，升１１﹒３％，加權平均淨資產收益率１６％，
升０﹒１７個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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20/03/2024 07:53
《國企紅籌》中國建材（３３２３）附屬北新建材去年純利升１２％
《經濟通通訊社２０日專訊》中國建材（０３３２３）公布，附屬公司北新建材
（深：０００７８６）截至去年１２月３１日止年度純利約３５﹒２億元（人民幣．下同），升
１２％，每股盈利２﹒０８６元，扣除非經常性損益之純利３４﹒９億元，升３１﹒８％。
該集團指，北新建材營業收入２２４億元，升１１﹒３％，加權平均淨資產收益率１６％，
升０﹒１７個百分點。（ｗｈ）
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