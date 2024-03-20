《經濟通通訊社２０日專訊》中國建材（０３３２３）公布，附屬公司北新建材

（深：０００７８６）截至去年１２月３１日止年度純利約３５﹒２億元（人民幣．下同），升

１２％，每股盈利２﹒０８６元，扣除非經常性損益之純利３４﹒９億元，升３１﹒８％。

該集團指，北新建材營業收入２２４億元，升１１﹒３％，加權平均淨資產收益率１６％，

升０﹒１７個百分點。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

