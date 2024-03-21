《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》人行副行長宣昌能在國新辦發布會表示，

在經濟結構轉型升級和高質量發展階段，對金融數據不能只看增量和增速，還要關注存量質效的

提升。同時，金融鬆緊程度和經濟增長質量之間也有密切關系，鬆緊適度的金融環境有利於金融

資源投向更高效的行業企業。人民銀行將引導金融機構積極挖掘信貸需求，科學制定全年信貸安

排，盤活存量金融資源，同時支持直接融資加快發展，保持貨幣信貸和融資總量合理增長。

他指出，今年預期目標是國內生產總值增長５％左右，居民消費價格漲幅是３％左右，也就

是說名義經濟增速預期目標大體是８％左右。２月末，社會融資規模、廣義貨幣Ｍ２同比增長分

別是９％、８﹒７％，總體看是不低的，與前面講的預期增長目標是相匹配的，依然體現了貨幣

政策的逆周期調節。



＊引導金融機構信貸平穩投放，避免「開門紅」衝得過猛後勁不足＊



一是去年同期基數比較高。去年年初，中國還處於疫情防控轉段初期，國內經濟受到的影響

比較大，宏觀政策靠前發力，應對力度顯著加大，金融指標增長較快，Ｍ２和社會融資規模增速

去年２月末分別達到１２﹒９％和９﹒９％，其中Ｍ２增速較前年同期大幅提高３﹒７個百分點

。當前國民經濟持續恢復向好，工業生產和進出口增速超過預期，消費和投資穩步回升，今年融

資總量在去年高基數基礎上繼續保持了９％左右的增長，實際還是比較高的。

二是更加注重信貸投放節奏平穩。去年一季度貸款投放力度加大，支持了疫後經濟加快恢復

。今年以來，經濟總體回升向好，除了關注總量以外，還更加注重引導金融機構信貸平穩投放，

避免「開門紅」衝得過猛，導致後勁不足。從這兩個月金融數據來看，前期的引導產生了效果，

預計今年金融對實體經濟的支持會更加可持續。

三是金融資源配置效率提升。２月末，貸款餘額達２４４萬億元，主要反映企業和居民存款

的Ｍ２餘額高達３００萬億元，這些存量資源都是企業和居民支配使用的，都可以用來支持經濟

發展。當前，中國貨幣信貸存量規模已經足夠大，隨著經濟結構調整、轉型升級、新舊動能轉換

的效能提高，存量資源的使用效率會顯著提升，能夠更好地支持經濟高質量發展。在同樣增速下

，金融對實體經濟的支持依然是穩固的。

