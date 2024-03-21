《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》財政部副部長廖岷在國新辦發布會表示，

在２０２４年，中央財政安排就業補助資金預算６６７億元，支持落實就業創業扶持政策。

支持經營主體穩定就業崗位。主要是落實好結構性減稅降費政策，延續實施階段性降低失業

、工傷保險費率政策，著力降低經營主體成本負擔。繼續實施失業保險穩崗返還政策，對不裁員

、少裁員的企業按比例返還上一年度實際繳納的失業保險費，支持企業穩定崗位、吸納就業。



＊加大對勞動密集型企業傾斜，料撬動１﹒３萬億新增貸款＊



對符合條件的重點群體和吸納其就業的小微企業申請的創業擔保貸款，財政部門給予貸款貼

息。引導政府性融資擔保機構加大對勞動密集型企業的傾斜，預計２０２４年可撬動１﹒３萬億

元新增貸款，穩定就業崗位超過１２００萬，拉動新增就業超過６０萬人。支持高校加強創新創

業教育，提升大學生創新創業能力。對符合條件的高校畢業生、就業困難人員首次創辦小微企業

或者從事個體經營的給予創業補貼。



＊應屆畢業生到艱苦邊遠等地區就業的，學費實行補償代償＊



鼓勵企業加大招用力度，對吸納重點群體就業的給予社會保險補貼，對招用符合條件的高校

畢業生就業見習的給予就業見習補貼。挖潛更多基層就業機會和崗位，鼓勵引導高校畢業生到基

層就業。同時，對符合條件的高校應屆畢業生到艱苦邊遠等地區就業的，其學費實行補償代償。

此外，持續為脫貧人口、農村低收入人口、殘疾人等提供分類就業幫扶，鞏固脫貧成果。

