《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》河北雄安新區黨工委、管委會發布，中央

一攬子特殊支持政策在雄安新區不斷落地生效，已建立京籍疏解人員子女在雄安新區就學及回京

就學保障機制，實現疏解人員基本養老保險待遇、醫保待遇、住房公積金待遇不低於北京同期水

平。

中央一攬子特殊支持政策涉及教育、醫療、社保、住房等各個方面，雄安新區持續加大資源

投入，細化實化政策措施，疏解人員保障得到全方面加強。在疏解人員子女就學方面，雄安新區

高標準布局優質教育資源，按照５分鐘到幼兒園、１０分鐘到小學、１５分鐘到中學的標準，科

學布局新建片區學校，目前已新開辦４１所學校，初中和高中學段教師中研究生佔比達到８０％

以上。

在疏解人員醫療服務保障方面，北京市援建的雄安宣武醫院（一期）已開診，３０個科室平

穩運行，與北京宣武醫院建立了雙向轉診綠色通道。北京大學人民醫院雄安院區已開工建設，未

來將打造立足冀中、輻射全國的現代化、高水平國家級醫療中心。



＊養老保險待遇不低於北京水平，住房公積金實現京雄同化＊



在疏解人員養老保險政策方面，雄安新區緊密銜接國家支持疏解社保政策，可保障疏解人員

養老保險待遇不低於留在北京市的水平。同時，雄安新區鼓勵支持企業通過參加企業年金、個人

養老金、其他個人商業養老金融業務等方式，提高相關人員養老待遇水平。

在疏解人員住房公積金政策方面，目前已經實現了京雄同城化：一是繳存同城化。疏解單位

和人員在雄安新區繳存住房公積金，繳存基數上限執行北京市標準；二是提取同城化。隨單位從

北京疏解的人員在雄安新區或北京市租購住房，提取政策不低於北京市標準。其中租房提取額度

提高至每年２４０００元（人民幣．下同），提供租房發票且合同備案的可按實際租房支出提取

；三是貸款同城化。隨單位從北京疏解到雄安新區的人員在雄安新區購房時，按照北京住房公積

金政策，向北京住房公積金管理中心申請貸款。截至目前，已有１５０家疏解單位７０２５名職

工在雄安新區繳存住房公積金，繳存金額達５﹒０２億元。北京住房公積金管理中心已為１２０

名疏解人員提供９５９７萬元公積金貸款支持。

