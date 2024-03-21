《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國新辦就近期投資、財政、金融有關數據

及政策情況舉行發布會，人民銀行副行長宣昌能在會上表示，中國貨幣政策有充足的政策空間和

豐富的工具儲備，法定存款準備金率仍有下降空間。下階段，穩健的貨幣政策將繼續靈活適度、

精準有效，合理把握債券與信貸兩個最大融資市場的關係，保持流動性合理充裕，推動企業融資

和居民信貸成本穩中有降。

宣昌能又指，存款成本下行和主要經濟體貨幣政策轉向，有利於拓寬利率政策操作的自主性

，設立的科技創新和技術改造再貸款將助力高端製造業和數字經濟的加快發展。



＊２月ＬＰＲ大降，有效帶動貸款利率的持續下降＊



在結構上，人民銀行持續優化信貸結構，注重提升效能。去年１２月新增的５０００億元（

人民幣．下同）抵押補充貸款（ＰＳＬ）額度也已全部發放，還將設立科技創新和技術改造再貸

款，不斷提升對促進經濟結構調整、轉型升級、新舊動能轉換的效能，做好金融「五篇大文章」

。

在價格上，促進社會綜合融資成本穩中有降，保持人民幣匯率穩定。面對國內銀行存貸息差

、境內外利差約束，人民銀行通過政策組合推動降低成本的效果持續顯現。在前期引導銀行下調

存款利率以及下調支農支小再貸款、再貼現利率等政策的傳導下，２月５年期以上貸款市場報價

利率（ＬＰＲ）下行０﹒２５個百分點，為ＬＰＲ改革以來最大降幅，有效帶動貸款利率的持續

下降。同時，既堅持市場在匯率形成中起決定作用，發揮好匯率對宏觀經濟、國際收支的調節功

能，又強化預期引導，防範匯率超調風險，在複雜形勢下保持了人民幣匯率的基本穩定。

