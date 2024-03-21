《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國新辦就近期投資、財政、金融有關數據

及政策情況舉行發布會，發改委員副主任劉蘇社在會上表示，發改委將統籌用好中央預算內投資

、超長期特別國債、地方政府專項債券等政策工具，加快審核地方政府專項債券項目，充分發揮

政府投資引導作用；實施政府和社會資本合作新機制等，調動民間投資積極性；促進科技創新和

新興產業發展，加快以人為本的新型城鎮化，多方面拓展有效投資的空間；推動全年投資保持平

穩增長、結構不斷優化，更好發揮投資對優化供給結構的關鍵作用，促進經濟持續回升、長期向

好。



＊首２月鐵路投資增２７％＊



１－２月，全國固定資產投資同比增長４﹒２％，增速比去年全年加快１﹒２個百分點；扣

除房地產開發投資後的整體投資增長８﹒９％，實現平穩開局。劉蘇社表示，主要呈現以下亮點

，一是製造業投資增速加快。第二，新動能投資增長勢頭良好。１－２月，電子及通信設備製造

業投資增長１１﹒６％，航空、航天器及設備製造業投資增長３３﹒１％。

第三，民間投資在整體投資中的比重回升。１－２月，民間投資佔整體投資的比重為

５２﹒６％，比去年全年提高２﹒２個百分點。民間投資增長０﹒４％，扭轉了去年前５個月以

來的負增長狀況。

第四，基礎設施投資發揮了有效支撐作用。１－２月，基礎設施投資增長６﹒３％，增速比

去年全年加快０﹒４個百分點。其中，水利管理業投資增長１３﹒７％，鐵路、道路運輸業投資

分別增長２７％、８﹒３％，２０２３年增發國債等政策效益正在逐步顯現。

