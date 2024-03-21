《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》財政部副部長廖岷在國新辦發布會表示，

今年赤字率按３％安排，赤字規模是４﹒０６萬億元（人民幣．下同），比去年年初預算增加

１８００億元，通過統籌各類財政資源，安排財政支出達到了２８﹒５萬億元，比去年增加

１﹒１萬億元，保持了較高的支出強度。考慮到去年四季度增發１萬億元國債，大多都是在今年

使用，實際上支出效果將更多體現在今年。除此之外，今年安排地方政府專項債券３﹒９萬億元

，比去年增加１０００億元，還有１萬億元超長期特別國債，再加上實施結構性減稅降費政策，

這些政策將為實現今年經濟社會發展目標提供必要和有力支撐。

他表示，今年要落實好「適度加力、提質增效」工作要求。適度加力，這不僅體現在赤字政

策，還包括專項債、超長期特別國債、稅費優惠等多種政策工具。



＊中國政府負債水平適度＊



廖岷稱，按照整體財政計劃安排，這些國債正在陸續發行。中國政府債券在市場上一直受到

廣泛歡迎，過去幾個月，海外投資者連續多個月增持，成為亞洲表現最好的政府債券之一。

就財政的可持續性問題。廖岷表示，過去幾年，即使是在疫情期間，赤字率也保持了相對穩

定，在主要經濟體中，這是中國比較突出的一個特點。２０２４年赤字率按３％安排，也是綜合

考慮了各方面因素確定的。總體看，中國政府負債水平是適度的，既符合推動經濟穩中向好的客

觀需要，同時也有利於實現財政中長期可持續性。

