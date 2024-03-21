《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》人行副行長宣昌能在國新辦發布會表示，

今年以來，人民銀行充分發揮貨幣政策工具總量和結構雙重功能，引導金融機構在強化對實體經

濟信貸支持的基礎上，加大對普惠金融、科技創新、製造業、基礎設施、民營等國民經濟重點領

域和薄弱環節的支持力度。從總量看，信貸總量繼續保持平穩較快增長。２月末，金融機構人民

幣各項貸款餘額２４３﹒９６萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒１％。前兩個月新增貸

款６﹒３７萬億元。



＊製造業中長期貸款餘額同比增長２８％＊



從結構看，信貸結構持續優化。有以下亮點：一是國民經濟重點行業信貸增長保持高位。２

月末，製造業中長期貸款餘額同比增長２８﹒３％，其中高技術製造業中長期貸款餘額同比增

２６﹒５％；基礎設施業中長期貸款同比增長１４﹒０％，高新技術、「專精特新」、科技中小

企業貸款餘額分別同比增長１４﹒２％、１８﹒５％、２１﹒４％，均明顯高於同期各項貸款增

速１０﹒１％，佔各項貸款的比重進一步提升。



＊普惠小微貸款餘額同比增長２３％＊



二是金融資源更多流向國民經濟薄弱環節。２月末，普惠小微貸款餘額同比增長２３﹒１％

；前兩個月增加１萬億元，同比多增１１０２億元。２月末，全口徑涉農貸款餘額同比增長

１４﹒５％，比同期各項貸款增速高４﹒４個百分點；前兩個月增加２﹒５３萬億元，同比多增

１７０８億元。民營經濟貸款呈現量增態勢。２月末，民營經濟貸款餘額同比增長１１﹒６％，

比同期各項貸款增速高１﹒５個百分點。

