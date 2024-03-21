《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》人行副行長宣昌能在國新辦發布會表示，

與國外央行相比，中國貨幣政策傳導是有效的，目前信貸增速也保持在合理水平。

宣昌能指出，國外央行資產負債表變動受關注，特別是國外主要央行的ＱＥ、ＱＴ等，是因

為他們的法定存款準備金率幾乎為零，調節餘地很小，更多是通過主動擴表和縮表來調節流動性

。中國存款準備金率平均水平還有７％，仍然是投放流動性的重要手段。另外，中國央行資產負

債表約４５萬億元人民幣，貸款餘額是２４４萬億元人民幣，兩者的比例接近１：５，與國外央

行相比，中國貨幣政策傳導是有效的，目前信貸增速也保持在合理水平，有助於實現央行法定目

標和支持經濟高質量發展。

宣昌能表示，近年來，穩健貨幣政策的要求是保持流動性合理充裕，實現社會融資規模、貨

幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配，並以此實現法定目標。為實現目標，會綜合運

用多種貨幣政策工具，包括存款準備金率、再貸款、公開市場操作等。

其中，降準會減少準備金需求，釋放長期流動性，對央行資金有替代作用；央行對存款類金

融機構增加債權，會主動投放流動性。降準多一點，央行資產負債表就會擴張小一些；降準少一

點，央行資產負債表就會擴張大一些。具體使用哪種工具，需要結合不同形勢需要，量上也會有

多有少，總體是為了營造良好的貨幣金融環境。

