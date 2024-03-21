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AH股新聞

21/03/2024 12:04

《駐京專電》人行：抑制產能過剩行業盲目擴張，滿足消費融資需求

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》就提振內需，防範可能出現的通縮風險，
人行副行長宣昌能在國新辦發布會表示，人行將引導金融機構科學評估風險，抑制產能過剩行業
盲目擴張，滿足合理消費融資需求，通過優化信貸結構，改進金融服務質效；同時加強政策協調
，支持增加居民收入、擴大就業、完善社會保障體系、深入實施消費驅動戰略，著力擴大內需，
推動供需匹配，促進經濟良性循環。這些都對價格水平的溫和回升有重要的支持作用。
　　宣昌能從貨幣政策角度作說明和解釋。從量的角度來說，要保持社會融資規模、貨幣供應量
同經濟增長和價格水平預期目標相匹配，這裏暗含了通過貨幣政策調節價格水平的考慮，貨幣政
策的年度目標已經將維護價格穩定、推動價格溫和回升考慮在內。今年預期目標是國內生產總值
增長５％左右，居民消費價格漲幅３％左右，如果社會融資規模和Ｍ２增速不低於８％，就已經
考慮了３％的價格水平預期目標。
　　宣昌能指，而從價的角度來說，通過深化利率市場化改革，引導銀行下調存款利率，促進貸
款市場報價利率（ＬＰＲ）繼續下行，這些都有利於降低社會綜合融資成本，激發有潛能的消費
，擴大有效益的投資，有利於維護價格穩定，推動價格溫和回升。
　

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