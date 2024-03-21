《經濟通通訊社２１日專訊》晨壹投資在微信公眾號宣布，阿里巴巴（０９９８８）原董事

會主席兼首席執行官張勇將加盟晨壹基金，和創始人劉曉丹共同擔任管理合夥人，攜手探索併購

基金新未來。

對於最新的動向，張勇表示：「希望通過晨壹這個充滿活力和創新精神的平台，聚焦技術發

展和經濟轉型升級帶來的產業變革和價值鏈重塑的巨大機遇，立足中國、放眼全球，融合雙方在

企業管理、產業運營和資本市場方面的能力和資源，打造面向未來併購投資的核心競爭力。」

張勇在阿里工作了１６年，最早於２００７年加入阿里擔任淘寶首席財務官，２０１５年５

月起擔任阿里巴巴集團首席執行官，並於２０１９年９月出任阿里巴巴集團董事會主席。

去年６月２０日，張勇通過全員信宣布將於９月１０日卸任阿里巴巴控股集團董事會主席兼

ＣＥＯ職務，將專職擔任阿里雲智能集團董事長兼ＣＥＯ，專注阿里雲的發展。

２０２３年９月１０日，阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信在全員信中提到，阿里巴巴董事會

接受了張勇卸任阿里雲董事長與ＣＥＯ職務的請求，阿里雲董事長與ＣＥＯ即日起將由集團

ＣＥＯ吳泳銘兼任。

值得一提的是，上述全員信提到，阿里巴巴將投資１０億美金支持張勇設立面向未來的科技

基金，協助阿里對未來的科技布局，打造更好的生態環境。

天眼查資料顯示，晨壹投資成立於２０１９年，註冊資本１億元人民幣，旗下首支人民幣併

購基金於２０２１年１月完成募資，總規模達６８億元人民幣，聚焦醫療與健康、消費與服務、

科技與製造三大領域。

在投資案例方面，晨壹投資了包括血液淨化龍頭威高、寵物連鎖醫療平台瑞辰寵醫、一站式

高端封測服務商芯德半導體、生物制藥分離純化服務領先者利穗科技，以及比亞迪半導體等。

（ｌｃ）

