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AH股新聞

21/03/2024 18:26

平保去年純利跌２３％至８５６﹒７億人幣，息１﹒５元人幣

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，截至
２０２３年１２月３１日止全年純利８５６﹒６５億元（人民幣．下同），按年跌２２﹒８％；
每股基本盈利４﹒８４元，派發末期息１﹒５元，全年股息為每股２﹒４３元，按年增長
０﹒４％。
　　期內，收入１０３１８﹒６３億元，升４﹒７％。
　　２０２３年，可比口徑下壽險及健康險業務新業務價值增長３６﹒２％，主要得益於代理人
人均新業務價值增長８９﹒５％，代理人渠道新業務價值增長４０﹒３％；以及改革後銀保渠道
勢頭強勁，新業務價值增長７７﹒７％。基於最新的投資回報率和風險貼現率等假設，壽險及健
康險業務新業務價值達成３１０﹒８０億元。１３個月保單繼續率按年上升２﹒５個百分點。
　　２０２３年，平安產險保險服務收入３１３４﹒５８億元，按年增長６﹒５％；整體綜合成
本率剔除保證保險影響後為９８﹒４％；車險綜合成本率９７﹒７％，優於市場平均水平，若剔
除自然災害影響，車險綜合成本率９６﹒６％。
　　２０２３年，面對複雜多變的市場環境，平安保險資金投資組合實現綜合投資收益率
３﹒６％，按年上升０﹒９個百分點；近１０年，實現平均淨投資收益率５﹒２％，平均綜合投
資收益率５﹒４％，超內含價值長期投資回報假設。（ｂｎ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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