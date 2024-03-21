《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



在更高起點上扎實推動中部地區崛起

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國家主席習近平２０日下午在湖南省長沙主持召開新時代推動中部地區崛起座談會並發表講話稱

，要一以貫之抓好推動中部地區崛起一系列政策舉措的落實，形成推動高質量發展的合力，在中

國式現代化建設中奮力譜寫中部地區崛起新篇章。



多部門：以實際行動增強境外投資者信心

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多部門有關負責人在２０日舉行的國務院政策例行吹風會上表示，鼓勵外商投資產業目錄修訂工

作已經啟動，歡迎跨國公司繼續擴大相關領域在華投資。同時，將落實好外商投資法及其實施條

例，全面保障外資企業國民待遇，打造國際一流營商環境。



信貸支持跑出「四川速度」

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國家金融監督管理總局四川監管局局長陳育林近日在接受採訪時表示，四川省正全面提升金融服

務效率和水平，聚焦高質量發展，促進產業轉型升級。





《上海證券報》



在更高起點上扎實推動中部地區崛起

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國家主席習近平２０日下午在湖南省長沙主持召開新時代推動中部地區崛起座談會並發表講話稱

，要一以貫之抓好推動中部地區崛起一系列政策舉措的落實，形成推動高質量發展的合力，在中

國式現代化建設中奮力譜寫中部地區崛起新篇章。



新質生產力起勢有力，激發經濟增長澎湃動能

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中國經濟中的含「新」量越來越高。今年以來，各地緊扣科技創新要素，統籌推進傳統產業煥新

、新興產業壯大、未來產業培育，新質生產力已經在實踐中形成並展示出對高質量發展的強勁推

動力和支撐力。



投服中心啟動上市公司股東大會專項行權

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中證中小投資者服務中心２０日正式啟動上市公司２０２３年度股東大會專項行權。本次股東大

會專項行權完成後，投服中心累計參會公司家數將達１０００家，數量約占Ａ股上市公司總數的

２０％，涉及全部３１個申萬一級行業，覆蓋滬深北３個證券交易所及３６個轄區。





《證券時報》



上市公司現金分紅積極，擬派現逾千億

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２０２３年年報披露剛剛啟動，上市公司的現金分紅就好戲連台。２１０家已披露年報的上市公

司中，計畫實施現金分紅的公司占比高達８８％，擬分紅總金額超千億元。



新一期貸款市場報價利率未作調整

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人行２０日授權全國銀行間同業拆借中心公布貸款市場報價利率（ＬＰＲ）公告，其中，１年期

ＬＰＲ為３﹒４５％，５年期以上ＬＰＲ為３﹒９５％，維持上期報價不變。



共同為投資者營造「願意來、留得住」的市場環境

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西部證券董事長徐朝暉近日在接受採訪時表示，資本市場各主體應共同營造「願意來、留得住」

的市場環境，讓投資者更好地分享中國經濟高質量發展的成果。（ｌｃ）

