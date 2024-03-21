《神州經脈》美聯儲放鴿，然而Ａ股表現未見提振，滬綜指稍微高開後回頭下跌，全日維持

窄幅波動，收跌０﹒０８％，報３０７７﹒１１點；深成指跌０﹒３６％，創業板指跌

０﹒６４％。兩市全日成交１０６７７億元（人民幣．下同），按日增６﹒８％，連續第四日破

萬億關。美股屢創新高，亞洲股市普漲，台股重返兩萬關，港股亦收升近２％，唯獨Ａ股窄幅下

跌，外資循陸股通全日淨流出Ａ股超過６０億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開後回吐全部漲幅，收報７﹒１９９４，較上個

交易日４時３０分收盤價小跌１點子，撇除昨日無升跌，自３月１５日以來連跌近一周，並創去

年１１月１７日以來四個多月新低，全日在７﹒１９２０至７﹒１９９６之間波動。人民幣兌一

美元中間價報７﹒０９４２，較上個交易日升２６點子，兩連升，創３月１３日以來逾一周新高

，與市場預測偏離收窄至８５０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行副行長宣昌能表示，中國貨幣政策有充足的政策空間和豐富的工具儲備，法定存

款準備金率仍有下降空間。今年預期目標是國內生產總值增長５％左右，居民消費價格漲幅３％

左右，如果社會融資規模和Ｍ２增速不低於８％，就已經考慮了３％的價格水平預期目標。宣昌

能並指，將加強監測資金空轉問題，密切關注企業貸款轉存和轉借等情況。



２﹒ 首２月，全國一般公共預算收入４﹒４６萬億元，同比下降２﹒３％，扣除去年同期中小

微企業緩稅入庫抬高基數、去年年中出台的部分減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，按可比口

徑實際增長２﹒５％左右。同期，全國一般公共預算支出同比增長６﹒７％，完成了全年預算的

１５﹒３％，支出進度為近五年同期最快。另外，證券交易印花稅１５０億元，同比下降

４６﹒８％。車輛購置稅５１６億元，同比增長２９﹒８％。



３﹒ 財政部副部長廖岷表示，今年安排財政支出達到了２８﹒５萬億元，比去年增加１﹒１萬

億元，保持了較高的支出強度。今年安排地方政府專項債券３﹒９萬億元，比去年增加１０００

億元，還有１萬億元超長期特別國債，再加上實施結構性減稅降費政策，這些政策將為實現今年

經濟社會發展目標提供必要和有力支撐。



４﹒ 發改委副主任劉蘇社表示，從今年起擬連續幾年發行超長期特別國債，發改委會同有關部

門研究制定具體方案，細化完善支持領域，進一步明確工作要求。除了超長期特別國債，今年還

安排了７０００億元的中央預算內投資，另外還有３﹒９萬億元的地方政府專項債券，這幾個方

面資金總的規模超過６萬億元。將調整優化中央預算內投資結構，適當擴大地方政府專項債券投

向領域和用作資本金的範圍。



５﹒ 美考慮制裁與華為相關中國芯片公司，商務部新聞發言人何亞東表示，這將是典型的經濟

霸凌做法，中方敦促美方不要取錯誤做法，並將適情採取必要措施，維護中國企業合法權益。何

亞東又指，美方對本土芯片產業提供巨額補貼和稅收優惠，部分條款逼迫企業「棄中救美」，具

有明顯的歧視性，嚴重違背了市場規律和國際經貿規則，將對全球半導體產業鏈造成扭曲。



６﹒ 美國ＰＣＡＯＢ對中國畢馬威華振會計師事務所的三名合夥人作出處罰決定，原因是對在

美上市的ＩＴ培訓機構達內科技的財務審計工作存在嚴重缺陷。不過今次ＰＣＡＯＢ僅處罰個別

審計人員，而不涉及其會計師行。受罰三人分別是畢馬威中國能源及天然資源行業主管合夥人蔡

忠銓、畢馬威中國合夥人馬宏超和畢馬威中國信息技術風險和鑑證服務主管合夥人董常凌。三人

被處以２﹒５萬美元至７﹒５萬美元不等的罰款。



７﹒ 繼賣火箭、賣衛星之後，淘寶直播間再次完成硬核科技類交易。交個朋友（０１４５０）

淘寶直播間昨晚售出全球首批國產自研「空中的士」億航ＥＨ２１６－Ｓ，直播間價格為１９９

萬元，是電商平台誕生以來首次成交無人駕駛載人航空器。截至昨晚，該直播間下單億航「空中

的士」３﹒９９萬元定金的人數為１２人，全款付清人數為１人，買家來自廣東。



８﹒ 晨壹投資在微信公眾號宣布，阿里巴巴（０９９８８）原董事會主席兼首席執行官張勇將

加盟晨壹基金，和創始人劉曉丹共同擔任管理合夥人，攜手探索併購基金新未來。（ｃｔ）

