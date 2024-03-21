《鍾之日記》３月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美聯儲３月議息會議決定維持政策利率不變，同時點陣圖顯示２０２４年將會降息三次，主

席鮑威爾在新聞發布會上表示，美聯儲預計很快將會放慢縮表節奏，為市場帶來意外驚喜。美股

三大指數在議息聲明公布後大升，均創歷史收盤新高。

恒指今早高開超過２００點後愈升愈有，最多升過４３０點，一度逼近萬七關，可惜高位沒

有承接，尾段升幅收窄。恒指收報報１６８６３，升３２０點或升１﹒９％，主板成交近

１１８１億元。



＊Ａ股跑輸亞太股市＊



美聯儲放鴿，然而Ａ股表現未見提振，滬綜指稍微高開後回頭下跌，全日維持窄幅波動，收

跌０﹒０８％，報３０７７﹒１１點；深成指跌０﹒３６％，創業板指跌０﹒６４％。兩市全日

成交１０６７７億元人民幣，按日增６﹒８％，連續第四日破萬億關。

美股屢創新高，亞洲股市普漲，台股重返兩萬關，唯獨Ａ股窄幅下跌，外資循陸股通全日淨

流出Ａ股超過６０億元人民幣。

人民銀行副行長宣昌能在國新辦發布會上表示，中國貨幣政策有充足的政策空間和豐富的工

具儲備，法定存款準備金率仍有下降空間，另外人行也將繼續密切關注企業貸款轉存和轉借等情

況，促進提高資金使用效率。



＊騰訊衝擊今年新高，惟升勢不穩＊



騰訊（００７００）公布，去年第四季純利２７０﹒２５億元人民幣，按年跌７４﹒６％；

按非國際財務報告準則計，經調整純利為４２６﹒８１億元人民幣，升４３﹒７％，勝預期，期

內收入１５５１﹒９６億元人民幣，升７﹒１％；經營盈利４１４﹒０１億元人民幣，升４２％

。

騰訊去年全年純利１１５２﹒１６億元人民幣，按年跌３８﹒８％，每股基本盈利

１２﹒１８６元人民幣，派發末期息３﹒４港元，按年增加４１﹒６７％。

另外，騰訊計劃將股份回購規模至少翻倍，從２０２３年的４９０億元增加至２０２４年的

超１０００億元，以支持股價。

騰訊開市升超２％，盤中高見２９８﹒２元，衝擊３００元關，刷新１月初以來新高，然而

盤中升幅回落，全日收升０﹒８％，報２９１﹒２元。

摩通研報指，騰訊的股價在年初至今跑輸同業，其相對低迷的表現被歸納於市場對騰訊本土

市場遊戲收入增長放緩的擔憂，但騰訊業績消除相關憂慮，報告維持「增持」評級，不過將目標

價由４４０元下調６﹒８％至４１０元，以反映每股盈利預測遭下調；高盛認為騰訊季度收入大

致符合預期，而純利表現則較該行和市場的預期分別高出１１％和３％，同時騰訊提升股東回報

，報告予「買入」評級，目標價４２６元。



＊李想認錯，理想保升勢＊



今日車股消息多。阿里巴巴（０９９８８）繼終止董事委任協議後，旋即減持小鵬汽車

（０９８６８）約３３００萬份ＡＤＳ，套現約３﹒２億美元，消息累小鵬汽車盤中跌８％，全

日收挫６﹒５％。

那邊廂，理想新車話題續發酵，傳聞ＭＥＧＡ銷情慘淡，理想汽車（０２０１５）ＣＥＯ李

想今日終於發聲，但無正面回應具體訂單數字。他在員工內部信中指出ＭＥＧＡ節奏混亂，而且

過於關注銷量和競爭。這似乎從側面印證了理想ＭＥＧＡ銷售滑鐵盧的傳聞？李想提出解決方案

，公司未來要聚焦用戶而非競爭，回歸最擅長的用戶價值和經營效率的提升。管理層表態認錯，

保住股價升幅１％。

至於外媒指工信部要求本土汽車商提高國產車規晶片採購，吉利汽車（００１７５）回應稱

，政府並沒有要求車企必須購買國產車用晶片，旗下新能源車品牌極氪仍主要使用英偉達晶片，

但不意味著極氪未來不會探索使用國產晶片。吉利汽車日前披露業績，去年共售出１６８﹒６５

萬輛汽車，按年增長１８％，超額完成目標；全年純利５３﹒０８億元人民幣，按年升０﹒９％

。吉利汽車今日收漲５﹒２％。



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