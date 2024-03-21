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AH股新聞

21/03/2024 17:00

《鍾之日記》美儲傳佳音，港股喜攀高

　　《鍾之日記》３月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。
　
　　美聯儲３月議息會議決定維持政策利率不變，同時點陣圖顯示２０２４年將會降息三次，主
席鮑威爾在新聞發布會上表示，美聯儲預計很快將會放慢縮表節奏，為市場帶來意外驚喜。美股
三大指數在議息聲明公布後大升，均創歷史收盤新高。
　　恒指今早高開超過２００點後愈升愈有，最多升過４３０點，一度逼近萬七關，可惜高位沒
有承接，尾段升幅收窄。恒指收報報１６８６３，升３２０點或升１﹒９％，主板成交近
１１８１億元。
　
＊Ａ股跑輸亞太股市＊
　
　　美聯儲放鴿，然而Ａ股表現未見提振，滬綜指稍微高開後回頭下跌，全日維持窄幅波動，收
跌０﹒０８％，報３０７７﹒１１點；深成指跌０﹒３６％，創業板指跌０﹒６４％。兩市全日
成交１０６７７億元人民幣，按日增６﹒８％，連續第四日破萬億關。
　　美股屢創新高，亞洲股市普漲，台股重返兩萬關，唯獨Ａ股窄幅下跌，外資循陸股通全日淨
流出Ａ股超過６０億元人民幣。
　　人民銀行副行長宣昌能在國新辦發布會上表示，中國貨幣政策有充足的政策空間和豐富的工
具儲備，法定存款準備金率仍有下降空間，另外人行也將繼續密切關注企業貸款轉存和轉借等情
況，促進提高資金使用效率。
　
＊騰訊衝擊今年新高，惟升勢不穩＊
　
　　騰訊（００７００）公布，去年第四季純利２７０﹒２５億元人民幣，按年跌７４﹒６％；
按非國際財務報告準則計，經調整純利為４２６﹒８１億元人民幣，升４３﹒７％，勝預期，期
內收入１５５１﹒９６億元人民幣，升７﹒１％；經營盈利４１４﹒０１億元人民幣，升４２％

　　騰訊去年全年純利１１５２﹒１６億元人民幣，按年跌３８﹒８％，每股基本盈利
１２﹒１８６元人民幣，派發末期息３﹒４港元，按年增加４１﹒６７％。
　　另外，騰訊計劃將股份回購規模至少翻倍，從２０２３年的４９０億元增加至２０２４年的
超１０００億元，以支持股價。
　　騰訊開市升超２％，盤中高見２９８﹒２元，衝擊３００元關，刷新１月初以來新高，然而
盤中升幅回落，全日收升０﹒８％，報２９１﹒２元。
　　摩通研報指，騰訊的股價在年初至今跑輸同業，其相對低迷的表現被歸納於市場對騰訊本土
市場遊戲收入增長放緩的擔憂，但騰訊業績消除相關憂慮，報告維持「增持」評級，不過將目標
價由４４０元下調６﹒８％至４１０元，以反映每股盈利預測遭下調；高盛認為騰訊季度收入大
致符合預期，而純利表現則較該行和市場的預期分別高出１１％和３％，同時騰訊提升股東回報
，報告予「買入」評級，目標價４２６元。
　
＊李想認錯，理想保升勢＊
　
　　今日車股消息多。阿里巴巴（０９９８８）繼終止董事委任協議後，旋即減持小鵬汽車
（０９８６８）約３３００萬份ＡＤＳ，套現約３﹒２億美元，消息累小鵬汽車盤中跌８％，全
日收挫６﹒５％。　
　　那邊廂，理想新車話題續發酵，傳聞ＭＥＧＡ銷情慘淡，理想汽車（０２０１５）ＣＥＯ李
想今日終於發聲，但無正面回應具體訂單數字。他在員工內部信中指出ＭＥＧＡ節奏混亂，而且
過於關注銷量和競爭。這似乎從側面印證了理想ＭＥＧＡ銷售滑鐵盧的傳聞？李想提出解決方案
，公司未來要聚焦用戶而非競爭，回歸最擅長的用戶價值和經營效率的提升。管理層表態認錯，
保住股價升幅１％。
　　至於外媒指工信部要求本土汽車商提高國產車規晶片採購，吉利汽車（００１７５）回應稱
，政府並沒有要求車企必須購買國產車用晶片，旗下新能源車品牌極氪仍主要使用英偉達晶片，
但不意味著極氪未來不會探索使用國產晶片。吉利汽車日前披露業績，去年共售出１６８﹒６５
萬輛汽車，按年增長１８％，超額完成目標；全年純利５３﹒０８億元人民幣，按年升０﹒９％
。吉利汽車今日收漲５﹒２％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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