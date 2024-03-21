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AH股新聞

21/03/2024 08:35

《駐滬專電》庫克：蘋果將加強和中國供應鏈夥伴長期合作

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》國內最大蘋果直營店將於今晚７時在上海
開業。蘋果ＣＥＯ庫克到訪上海出席新店開幕活動並接受媒體採訪時表示，對於蘋果的供應鏈來
講，沒有比中國更重要的地方，蘋果將加強與中國供應鏈夥伴長期合作關係，在綠色製造、智能
製造方面緊密合作，實現雙贏。
　　庫克說，過去３０年，蘋果不斷拓展在中國的供應鏈，不斷加大投資，計劃到２０３０年，
在整個業務、生產供應鏈及產品生命周期實現碳中和。這樣需要和合作夥伴共同實現大量的創新
。他數次到訪中國，看到當地的創新之後，相信這個目標將是完全可以實現。
　　數據顯示，蘋果２００家主要供應商中有１５１家在中國生產，這２００家供應商佔蘋果總
採購的９８％。
　　庫克訪華之際，外界對蘋果在中國的市場份額愈來愈擔憂。本月初，全球行業分析機構
Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ的數據顯示，２０２４年前六周，中國智能手機
總銷量同比下降７％，其中ｉＰｈｏｎｅ在中國的銷量同比下降２４％。
　　有分析指，庫克選擇在這個時候到訪中國，釋放的信號則是蘋果不會放棄中國市場、強調中
國供應鏈的重要性，但結合最近的市場情況來看，蘋果似乎難以回到往日雄風。

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