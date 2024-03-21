《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》國內最大蘋果直營店將於今晚７時在上海

開業。蘋果ＣＥＯ庫克到訪上海出席新店開幕活動並接受媒體採訪時表示，對於蘋果的供應鏈來

講，沒有比中國更重要的地方，蘋果將加強與中國供應鏈夥伴長期合作關係，在綠色製造、智能

製造方面緊密合作，實現雙贏。

庫克說，過去３０年，蘋果不斷拓展在中國的供應鏈，不斷加大投資，計劃到２０３０年，

在整個業務、生產供應鏈及產品生命周期實現碳中和。這樣需要和合作夥伴共同實現大量的創新

。他數次到訪中國，看到當地的創新之後，相信這個目標將是完全可以實現。

數據顯示，蘋果２００家主要供應商中有１５１家在中國生產，這２００家供應商佔蘋果總

採購的９８％。

庫克訪華之際，外界對蘋果在中國的市場份額愈來愈擔憂。本月初，全球行業分析機構

Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ Ｒｅｓｅａｒｃｈ的數據顯示，２０２４年前六周，中國智能手機

總銷量同比下降７％，其中ｉＰｈｏｎｅ在中國的銷量同比下降２４％。

有分析指，庫克選擇在這個時候到訪中國，釋放的信號則是蘋果不會放棄中國市場、強調中

國供應鏈的重要性，但結合最近的市場情況來看，蘋果似乎難以回到往日雄風。

