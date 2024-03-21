《經濟通通訊社２１日專訊》據《中國證券報》引述業內人士指，深交所近日組織各會員單

位開展了２０２３年度個人投資者狀況調查，旨在落實以投資者為本理念，提高投教服務的精準

性，為監管決策提供依據。

此次調查面向目前擁有股票帳戶的活躍投資者，即在過去１年買賣或交易過深滬交易所主板

或創業板股票。深交所為不同券商設置了不同的調研問卷，包括個人投資者的投資策略、證券帳

戶資產總量、２０２３年的平均倉位、交易行為習慣、投資風格與偏好、風險承受能力、交易頻

率、期望的每年最低收益率等均在調研問題之列。

值得注意的是，深交所在調研中高度關注個人投資者對中國證券集體訴訟和解第一案「澤達

易盛欺詐發行財務造假案」的看法，深交所修訂發布的退市風險信披指南如何幫助投資者規避退

市公司的投資風險以及退市新規對市場長遠發展的影響。深交所還調研了投資者如何看待近年來

的融資端、投資端和交易端制度改革，以及投資者對於引入長期資金的期待。

此外，深交所還關注個人投資者對ＥＴＦ、深市ＥＴＦ期權以及基礎設施公募ＲＥＩＴｓ的

投資情況，向投資者詳細了解了參與ＥＴＦ投資的主要原因，投資類型，持有的產品數量及市值

，２０２３年投資ＥＴＦ產品的盈虧情況等具體事項。（ｌｃ）

