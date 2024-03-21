《經濟通通訊社２１日專訊》外電報道，美國兩黨議員周三（２０日）要求拜登政府對中國
製無人機徵收更高的關稅，並採取新的激勵措施促進美國無人機製造商的發展。
眾議院美中戰略競爭特別委員會主席、共和黨議員加拉格爾（Ｍｉｋｅ
Ｇａｌｌａｇｈｅｒ）、委員會資深成員、民主黨眾議員克里斯納莫托西（Ｒａｊａ
Ｋｒｉｓｈｎａｍｏｏｒｔｈｉ）和其他１１位議員，致函美國貿易代表、商務部和國土安全部
，敦促政府立即對包括大疆（ＤＪＩ）和道通智能（Ａｕｔｅｌ Ｒｏｂｏｔｉｃｓ）在內的中
國無人機製造商採取行動，包括提高關稅，以阻止對國家和經濟安全構成明顯威脅的技術在美市
場大規模擴散。
＊議員提國安憂慮，稱現行關稅不足以打擊進口＊
他們提出對中國無人機的國家安全擔憂，稱這些無人機有可能將使美國人的數據落入中國軍
方和情報部門手中。
議員們指，中國產無人機佔據美國業餘無人機市場７７％以上的份額和商用無人機市場
９０％以上的份額，而目前對中國無人機徵收２５％的額外關稅，並不足以打擊激增的進口量。
另外，馬來西亞對美國無人機出口量近年大增，他們擔憂中國產無人機可能正在從馬來西亞轉運
入美。
美國商務部於２０２０年１２月將大疆創新列入出口管制名單，指責該公司為中共軍隊提供
援助。大疆否認稱，「從未設計和製造過用於軍事用途的產品和設備。」（ｒｙ）
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