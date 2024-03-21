《經濟通通訊社２１日專訊》據《新華社》報道，國務院總理李強３月１８日至２０日在福

建、江西調研。他強調，要下大氣力抓好各項民生實事和民心工程，著力提高公共服務水平，更

好滿足人民多層次多樣化需求，在推動高質量發展中不斷增進民生福祉。



＊要求不斷完善租購並舉的住房體系＊



在福建，李強來到福州西湖公園，察看湖面水質，詳細了解西湖水系治理情況。他強調，良

好生態環境是最普惠的民生福祉。李強又來到大凰山社區長者食堂、學堂，表示要立足地方實際

，創新管理運營，提供更優質的養老和托管托育服務。隨後，李強聽取福建省和福州市住房保障

工作情況匯報，要求針對不同群體的需求不斷完善租購並舉的住房體系，加強設施配備，提升居

住品質。在福州高意集團，李強聽取企業情況介紹，叮囑有關方面著力優化營商環境，支持外資

企業在中國持續深耕、更好發展。



＊要求持續引導優質醫療資源下沉基層＊



在江西，李強了解重點群體就業情況，強調就業是民生之本，要全力幫扶就業困難人員找到

工作；要高度重視發展職業教育，深化產教融合，培養更多高素質技術技能人才。李強又聽取江

西省基層公共衛生服務情況匯報，要求持續引導優質醫療資源下沉基層。

另外，李強走進大棚、秧田察看秧苗長勢，指當前是春耕備耕關鍵時期，要加強技術指導，

抓好農資保供，多措並舉確保有好收成。（ｒｙ）

