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AH股新聞

21/03/2024 08:54

《中國要聞》李強福建江西調研，要求著力提高公共服務水平

　　《經濟通通訊社２１日專訊》據《新華社》報道，國務院總理李強３月１８日至２０日在福
建、江西調研。他強調，要下大氣力抓好各項民生實事和民心工程，著力提高公共服務水平，更
好滿足人民多層次多樣化需求，在推動高質量發展中不斷增進民生福祉。
　
＊要求不斷完善租購並舉的住房體系＊
　
　　在福建，李強來到福州西湖公園，察看湖面水質，詳細了解西湖水系治理情況。他強調，良
好生態環境是最普惠的民生福祉。李強又來到大凰山社區長者食堂、學堂，表示要立足地方實際
，創新管理運營，提供更優質的養老和托管托育服務。隨後，李強聽取福建省和福州市住房保障
工作情況匯報，要求針對不同群體的需求不斷完善租購並舉的住房體系，加強設施配備，提升居
住品質。在福州高意集團，李強聽取企業情況介紹，叮囑有關方面著力優化營商環境，支持外資
企業在中國持續深耕、更好發展。
　
＊要求持續引導優質醫療資源下沉基層＊
　
　　在江西，李強了解重點群體就業情況，強調就業是民生之本，要全力幫扶就業困難人員找到
工作；要高度重視發展職業教育，深化產教融合，培養更多高素質技術技能人才。李強又聽取江
西省基層公共衛生服務情況匯報，要求持續引導優質醫療資源下沉基層。
　　另外，李強走進大棚、秧田察看秧苗長勢，指當前是春耕備耕關鍵時期，要加強技術指導，
抓好農資保供，多措並舉確保有好收成。（ｒｙ）

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