《經濟通通訊社２１日專訊》據《新華社》報道，中國國家主席習近平近日在湖南考察時強

調，湖南要牢牢把握自身在構建新發展格局中的戰略定位，堅持穩中求進工作總基調，堅持高質

量發展不動搖，堅持改革創新、求真務實，在打造國家重要先進製造業高地、具有核心競爭力的

科技創新高地、內陸地區改革開放高地上持續用力，在推動中部地區崛起和長江經濟帶發展中奮

勇爭先，奮力譜寫中國式現代化湖南篇章。

報道指，３月１８日至２１日，習近平在湖南省委書記沈曉明和省長毛偉明陪同下，先後來

到長沙、常德等地，深入學校、企業、歷史文化街區、鄉村等進行調研。



＊強調科技創新是發展新質生產力的核心要素＊



今日上午，習近平聽取了湖南省委和省政府工作匯報，對湖南各項工作取得的成績給予肯定

。他指出，科技創新是發展新質生產力的核心要素。要在以科技創新引領產業創新方面下更大功

夫，強化企業科技創新主體地位，聚焦優勢產業，繼續做大做強先進製造業。

習近平強調，進一步全面深化改革要突出問題導向，著力解決制約發展的卡點堵點問題、發

展環境和民生領域的痛點難點問題、有悖社會公平正義的焦點熱點問題，有效防範化解重大風險

，不斷為經濟社會發展增動力、添活力。

習近平還指出，推進鄉村全面振興是新時代新征程「三農」工作的總抓手。湖南要扛起維護

國家糧食安全的重任，抓住種子和耕地兩個要害，加快種業、農機關鍵核心技術攻關。（ｒｙ）

