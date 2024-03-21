《經濟通通訊社２１日專訊》美聯儲公布利率按兵不動符合預期，點陣圖維持對今年降息三

次的預測不變同樣符合預期，不過主席鮑威爾意外寬鬆加碼，暗示可能很快會放慢縮表速度，刺

激美股繼續刷新高。滬深股市今早高開，滬綜指高開０﹒１５％，報３０８４﹒４１點，深成指

高開０﹒１９％，創業板指高開０﹒１９％，半導體股造好，能源股走低。

富時羅素此前對Ａ股大幅擴容，上周進行指數調倉，預計可為Ａ股帶來超５０億元（人民幣

．下同）增量資金。然而有美國眾議員提跨黨派涉華議案，要求指數共同基金排除中國股票，關

注議案內容持續發酵，後續或影響Ａ股流動性。

據報部分內地銀行中長期定期存款利率出現「倒掛」，５年定存利率比３年定存利率還要低

，分析指目前銀行存款規模較大，加上淨息差處於低位且仍有下行壓力，才導致有關情況發生，

未來進一步調降貸款市場報價利率（ＬＰＲ）空間大幅收窄，銀行存款利率可能要進一步下調。

人民銀行今日進行２０億元７天期逆回購，今日淨回籠１０億元。

另外，國家主席習近平主持召開新時代推動中部地區崛起座談會，習近平表示要以科技創新

引領產業創新，積極培育和發展新質生產力；立足實體經濟根基，做大做強先進製造業，積極推

進新型工業化，改造提升傳統產業，培育壯大新興產業，超前布局建設未來產業，加快構建以先

進製造業為支撐的現代化產業體系。（ｅｙ）

