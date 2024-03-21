《經濟通通訊社２１日專訊》美聯儲公布利率按兵不動符合預期，點陣圖維持對今年降息三

次的預測不變同樣符合預期，不過主席鮑威爾發言意外為寬鬆政策加碼，暗示可能很快會放慢縮

表速度，刺激美股繼續刷新高。外圍寬鬆利好新興市場，不過內地投資者似乎對美股更感興趣，

易方達標普５００指數證券投資基金因溢價逼近四成，今早觸發臨時停牌。

Ａ股表現未見提振，滬綜指窄幅上揚後回頭下跌，多個工業板塊下跌，拖累滬指半日收跌

０﹒２１％，報３０７３﹒３７點；深成指跌０﹒４２％，創業板指跌０﹒４９％。兩市半日成

交６９７３億元（人民幣．下同），較上日（２０日）同時段成交大增１２﹒７％，至於陸股通

半日淨流出超過４１億元。



＊銀行股小升，降定存利率緩息差壓力＊



據報部分內地銀行中長期定期存款利率出現「倒掛」，５年定存利率比３年定存利率還要低

，分析指目前銀行存款規模較大，加上淨息差處於低位且仍有下行壓力，才導致有關情況發生，

未來進一步調降貸款市場報價利率（ＬＰＲ）空間大幅收窄，銀行存款利率可能要進一步下調。

滬深中小銀行股今早開盤普遍小跌，盤中回升，江蘇銀行（滬：６００９１９）升０﹒９％

，渝農商行（滬：６０１０７７）、蘇農銀行（滬：６０３３２３）、長沙銀行

（滬：６０１５７７）升０﹒７％，青島銀行（深：００２９４８）、無錫銀行

（滬：６００９０８）揚０﹒６％。

浦發銀行（滬：６０００００）去年營業收入同比下降８﹒０５％；淨利潤同比下降

２８﹒２８％，股價半日升１﹒１％，報７﹒１１元。



＊道通科技跌２％，同系公司或遭美加徵關稅＊



低空經濟概念持續炒作，今早多股漲停，包括四創電子（滬：６００９９０）、華設集團

（滬：６０３０１８）、立航科技（滬：６０３２６１）、王子新材（深：００２７３５）、咸

亨國際（滬：６０５０５６）等。

美國兩黨議員要求拜登政府對中國製無人機徵收更高的關稅，並點名大疆和道通智能等無人

機製造商。道通智能同系的道通科技（滬：６８８２０８）股價跌２﹒１％，報２０﹒８３元。

（ｅｙ）

