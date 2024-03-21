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AH股新聞

21/03/2024 15:07

《Ａ股行情》美預告寬鬆滬綜指仍跌０﹒０８％，Ａ股跑輸亞太股市

　　《經濟通通訊社２１日報道》美聯儲放鴿，然而Ａ股表現未見提振，滬綜指稍微高開後回頭
下跌，全日維持窄幅波動，收跌０﹒０８％，報３０７７﹒１１點；深成指跌０﹒３６％，創業
板指跌０﹒６４％。兩市全日成交１０６７７億元（人民幣．下同），按日增６﹒８％，連續第
四日破萬億關。
　　美股屢創新高，亞洲股市普漲，台股重返兩萬關，港股現仍升超２％，唯獨Ａ股窄幅下跌，
外資循陸股通全日淨流出Ａ股超過６０億元。
　　人民銀行副行長宣昌能在國新辦發布會上表示，中國貨幣政策有充足的政策空間和豐富的工
具儲備，法定存款準備金率仍有下降空間。
　　
＊易方達標普ＥＴＦ今早臨停，復牌續漲＊
　
　　美聯儲公布利率按兵不動符合預期，點陣圖維持對今年降息三次的預測不變同樣符合預期，
不過主席鮑威爾發言意外為寬鬆政策加碼，暗示可能很快會放慢縮表速度，刺激美股繼續刷新高
。外圍寬鬆利好新興市場，不過內地投資者似乎對美股更感興趣，易方達標普５００指數證券投
資基金因溢價逼近四成，今早觸發臨時停牌，復市一度衝擊漲停，全日升幅則收窄至３％。
　　美聯儲加碼放鴿，金價隔晚反彈，現貨金首次觸及每盎司２２００美元，紐約期金漲
０﹒１％。滬深黃金股急漲，中潤資源（深：０００５０６）漲停，盛達資源
（深：０００６０３）升６﹒５％，金貴銀業（深：００２７１６）升５﹒２％，中國黃金
（滬：６００９１６）揚３﹒９％，山東黃金（滬：６００５４７）升３％。
　
＊個別城市調高房貸利率，地產股先升後回調＊
　
　　河北省石家莊市因新建商品住宅銷售價格連漲３個月，自今年４月起恢復執行全國統一的首
套住房商業性個人住房貸款利率下限，意味著房貸利率下限將大幅上調３０基點，至於廣東惠州
部分銀行亦在今年３月下旬將首套房貸款利率下限上調１５基點。地產股走高，午後升幅收窄，
保利發展（滬：６０００４８）升１﹒８％，金地集團（滬：６００３８３）升１﹒２％，新城
控股（滬：６０１１５５）升０﹒９％，招商蛇口（深：００１９７９）升０﹒７％；兩家河北
當地房企股價亦升，榮盛發展（深：００２１４６）漲１﹒３％，華夏幸福
（滬：６００３４０）升０﹒７％。
　　市傳深圳市相關部門正與中國平安（滬：６０１３１８）洽談，計劃將深圳地鐵所持萬科
（深：０００００２）股權轉讓予中國平安，有內媒引述中國平安回應稱相關傳聞為「假消息」
，萬科方面暫無回應。中國平安Ａ股升０﹒３％，萬科Ａ升０﹒４％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３５８１﹒０９　－０﹒１２　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０７７﹒１１　－０﹒０８　　　　４３７６﹒３５　　
　　上證Ａ股指數　　３２２５﹒８６　－０﹒０８　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９６８２﹒５１　－０﹒３６　　　　６２９４﹒２１　　
　　深圳創業板指數　１８９７﹒０９　－０﹒６４　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２５５﹒９３　　－１﹒３０　　　　　２﹒４４　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０８９﹒７５　＋０﹒３７　　　　　０﹒９１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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