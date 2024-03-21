《經濟通通訊社２１日報道》美聯儲放鴿，然而Ａ股表現未見提振，滬綜指稍微高開後回頭

下跌，全日維持窄幅波動，收跌０﹒０８％，報３０７７﹒１１點；深成指跌０﹒３６％，創業

板指跌０﹒６４％。兩市全日成交１０６７７億元（人民幣．下同），按日增６﹒８％，連續第

四日破萬億關。

美股屢創新高，亞洲股市普漲，台股重返兩萬關，港股現仍升超２％，唯獨Ａ股窄幅下跌，

外資循陸股通全日淨流出Ａ股超過６０億元。

人民銀行副行長宣昌能在國新辦發布會上表示，中國貨幣政策有充足的政策空間和豐富的工

具儲備，法定存款準備金率仍有下降空間。



＊易方達標普ＥＴＦ今早臨停，復牌續漲＊



美聯儲公布利率按兵不動符合預期，點陣圖維持對今年降息三次的預測不變同樣符合預期，

不過主席鮑威爾發言意外為寬鬆政策加碼，暗示可能很快會放慢縮表速度，刺激美股繼續刷新高

。外圍寬鬆利好新興市場，不過內地投資者似乎對美股更感興趣，易方達標普５００指數證券投

資基金因溢價逼近四成，今早觸發臨時停牌，復市一度衝擊漲停，全日升幅則收窄至３％。

美聯儲加碼放鴿，金價隔晚反彈，現貨金首次觸及每盎司２２００美元，紐約期金漲

０﹒１％。滬深黃金股急漲，中潤資源（深：０００５０６）漲停，盛達資源

（深：０００６０３）升６﹒５％，金貴銀業（深：００２７１６）升５﹒２％，中國黃金

（滬：６００９１６）揚３﹒９％，山東黃金（滬：６００５４７）升３％。



＊個別城市調高房貸利率，地產股先升後回調＊



河北省石家莊市因新建商品住宅銷售價格連漲３個月，自今年４月起恢復執行全國統一的首

套住房商業性個人住房貸款利率下限，意味著房貸利率下限將大幅上調３０基點，至於廣東惠州

部分銀行亦在今年３月下旬將首套房貸款利率下限上調１５基點。地產股走高，午後升幅收窄，

保利發展（滬：６０００４８）升１﹒８％，金地集團（滬：６００３８３）升１﹒２％，新城

控股（滬：６０１１５５）升０﹒９％，招商蛇口（深：００１９７９）升０﹒７％；兩家河北

當地房企股價亦升，榮盛發展（深：００２１４６）漲１﹒３％，華夏幸福

（滬：６００３４０）升０﹒７％。

市傳深圳市相關部門正與中國平安（滬：６０１３１８）洽談，計劃將深圳地鐵所持萬科

（深：０００００２）股權轉讓予中國平安，有內媒引述中國平安回應稱相關傳聞為「假消息」

，萬科方面暫無回應。中國平安Ａ股升０﹒３％，萬科Ａ升０﹒４％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５８１﹒０９ －０﹒１２

上證綜合指數 ３０７７﹒１１ －０﹒０８ ４３７６﹒３５

上證Ａ股指數 ３２２５﹒８６ －０﹒０８

深證成份指數 ９６８２﹒５１ －０﹒３６ ６２９４﹒２１

深圳創業板指數 １８９７﹒０９ －０﹒６４

上證Ｂ股指數 ２５５﹒９３ －１﹒３０ ２﹒４４

深證Ｂ股指數 １０８９﹒７５ ＋０﹒３７ ０﹒９１

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