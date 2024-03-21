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AH股新聞

21/03/2024 10:29

【大國博弈】美跨黨派議員提議立法，加大限制美國資金投資中企

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國共和黨眾議員Ｖｉｃｔｏｒｉａ　Ｓｐａｒｔ和民主黨眾
議員Ｂｒａｄ　Ｓｈｅｒｍａｎ聯合提出四項針對中國企業在美金融活動的法案，以減輕中國對
美國經濟和金融市場構成的戰略、商業及國家安全威脅，及防止美國投資者因投資中國企業而蒙
受風險。
　　兩名眾議員提出的四項法案，分別要求美國政府取消對投資中國等外國對手企業的投資者的
資本利得稅減免優惠；要求在美上市公司在其年度報告提及對中國的依賴程度、在華業務帶來的
風險，以及為降低中國風險所採取的措施；禁止美國人購買受美國政府制裁的企業及關聯企業的
股票；和要求指數共同基金排除中國股票。
　　Ｖｉｃｔｏｒｉａ　Ｓｐａｒｔ表示，她曾經是四大會計師行的審計人員，了解中國企業缺
乏透明度和適當審計，對金融市場和美國投資者所帶來的風險，美國國會有責任保護美國人民的
投資免受中國等外國對手侵害。
　　Ｂｒａｄ　Ｓｈｅｒｍａｎ則表示，美國提供資本利得稅補貼來鼓勵美國人投資中國經濟是
沒有意義的，也是不公平的，因為中國不會為投資美國股票的投資者提供稅收優惠；尋求將中國
股票排除在指數基金之外，是因為這些基金並沒有研究投資這些中國公司帶來的風險。（ｅｙ）

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