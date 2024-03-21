《經濟通通訊社２１日專訊》內地面臨房地產市場下行風險，各城實施房地產調控差異化政

策，部分城市以各種名義放寬調控政策，限購令名存實亡，然而有個別城市因新房價格連漲，迫

不及待重新調漲房貸利率。

近日一份《關於調整石家莊市差別化住房信貸政策的通知》文件在業內流傳，提到河北省石

家莊市自今年４月起恢復執行全國統一的首套住房商業性個人住房貸款利率下限，二套住房商業

性個人住房貸款利率政策下限則按現行規定執行。目前石家莊執行的首套房商貸利率下限水平為

ＬＰＲ－５０基點，而全國統一的首套房商貸利率下限為ＬＰＲ－２０基點，這意味著該市首套

房商貸利率下限將大幅拉抬３０基點。人民銀行河北省分行工作人員對內媒表示有關通知內容屬

實。

通知顯示，石家莊房貸利率下限調整的原因是，２０２３年１２月份－２０２４年２月份，

當地新建商品住宅銷售價格同比、環比均連漲３個月，不過數據顯示，當地二手住宅銷售價格則

維持下行趨勢。

易居研究院研究總監嚴躍進分析指，石家莊新建商品住宅銷售價格持續３個月上漲，說明當

地房價持續下跌的過程已經調整到位，石家莊此次做法打響了第一槍，信號意義非常強，意味著

房價可以下跌但不會無限期下跌，調整到位後就會企穩和小幅拉升。這勢必會對房貸定價規則產

生影響。

另外在廣東省惠州市，有內媒引述消息指，當地部分銀行在今年３月下旬將首套房貸款利率

下限上調１５基點，至ＬＰＲ－３５基點。（ｅｙ）

