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AH股新聞

21/03/2024 11:04

《中國房產》石家莊新盤價升銀行即上調房貸利率，分析指別具意義

　　《經濟通通訊社２１日專訊》內地面臨房地產市場下行風險，各城實施房地產調控差異化政
策，部分城市以各種名義放寬調控政策，限購令名存實亡，然而有個別城市因新房價格連漲，迫
不及待重新調漲房貸利率。
　　近日一份《關於調整石家莊市差別化住房信貸政策的通知》文件在業內流傳，提到河北省石
家莊市自今年４月起恢復執行全國統一的首套住房商業性個人住房貸款利率下限，二套住房商業
性個人住房貸款利率政策下限則按現行規定執行。目前石家莊執行的首套房商貸利率下限水平為
ＬＰＲ－５０基點，而全國統一的首套房商貸利率下限為ＬＰＲ－２０基點，這意味著該市首套
房商貸利率下限將大幅拉抬３０基點。人民銀行河北省分行工作人員對內媒表示有關通知內容屬
實。
　　通知顯示，石家莊房貸利率下限調整的原因是，２０２３年１２月份－２０２４年２月份，
當地新建商品住宅銷售價格同比、環比均連漲３個月，不過數據顯示，當地二手住宅銷售價格則
維持下行趨勢。
　　易居研究院研究總監嚴躍進分析指，石家莊新建商品住宅銷售價格持續３個月上漲，說明當
地房價持續下跌的過程已經調整到位，石家莊此次做法打響了第一槍，信號意義非常強，意味著
房價可以下跌但不會無限期下跌，調整到位後就會企穩和小幅拉升。這勢必會對房貸定價規則產
生影響。
　　另外在廣東省惠州市，有內媒引述消息指，當地部分銀行在今年３月下旬將首套房貸款利率
下限上調１５基點，至ＬＰＲ－３５基點。（ｅｙ）

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