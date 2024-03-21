《經濟通通訊社２１日專訊》峨眉電影集團有限公司原黨委書記、董事長何世平嚴重違紀違

法，四川省紀委監委立案審查調查證實，其行為構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄犯罪，決定

給予其開除黨籍處分，按規定取消其享受的待遇；收繳違紀違法所得；其涉嫌犯罪問題移送檢察

機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

據四川省紀委監委網站通報，何世平的問題包括：缺乏政治敏銳性和政治辨別力，私自閱看

、轉發含涉政有害言論的文章、電子書，在黨內搞團團夥夥、拉幫結派，對黨不忠誠、不老實，

對抗組織審查，篤信風水、迷信「大師」，長期組織燒香拜佛；無視中央八項規定精神，收受可

能影響公正執行公務的禮品、禮金，違規組織用公款支付的宴請；私欲膨脹，違規領取獎金、兼

職取酬等；目無法紀，違規干預執紀審查活動；貪圖享樂、夥同他人套取公款大肆揮霍；把公權

力當成攫取私利的工具，非法收受巨額財物等。

６８歲的何世平是四川成都人，長期在四川工作，曾任成都電視台台長助理，２００４年起

先後出任四川峨眉電影頻道管理有限公司負責人，峨眉電影集團有限公司黨委委員、副總裁、黨

委書記、董事長，峨眉電影製片廠黨委書記、廠長，２０１７年任四川省第十一屆政協委員，至

２０１８年１１月退休。

峨眉電影集團有限公司為國家七大電影集團之一，知名作品包括《富春山居圖》、《讓子彈

飛》、《紅海行動》。據川網傳媒（深：３００９８７）２０２３年半年度報告，峨眉電影集團

有限公司為其第四大股東。川網傳媒股價現升６﹒２％，報１７﹒５元人民幣。（ｓｌ）

