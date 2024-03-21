《經濟通通訊社２１日專訊》繼賣火箭、賣衛星之後，淘寶直播間再次完成硬核科技類交易

。據《新浪科技》報道，交個朋友（０１４５０）淘寶直播間昨晚（２０日）售出全球首批國產

自研「空中的士」億航ＥＨ２１６－Ｓ，直播間價格為１９９萬元（人民幣．下同），是電商平

台誕生以來首次成交無人駕駛載人航空器。報道指，截至昨晚，該直播間下單億航「空中的士」

３﹒９９萬元定金的人數為１２人，全款付清人數為１人，買家來自廣東。

億航ＥＨ２１６－Ｓ「空中的士」由廣州企業億航智能自研生產，已取得適航認證，在今次

「直播帶貨」前兩天的３月１８日，在億航智能淘寶店上架發售，標價２３９萬元，但銷量為０

，億航智方面指其訂單主要來自ｔｏ Ｂ和ｔｏ Ｇ業務，上架淘寶平台只是為了打開一個新的

銷售渠道。今次直播後，支付定金的買家需在４月１日前與億航智能簽訂購買合同，並同步支付

不低於總貨款的３０％預付款，才能享受１９９萬元直播優惠價。



＊須經公司培訓及向民航局報備審批通過方可使用＊



據介紹，億航ＥＨ２１６－Ｓ是全球首架獲得型號認證的無人駕駛載人電動垂直起降航空器

，可搭載兩人，長６﹒０５米，寬５﹒７３米，高１﹒９３米，擁１６個螺旋槳，主要在低空空

域飛行，單次飛行的最長里程為空中直線３０公里，最大飛行速度可達每小時１３０公里。

在操作上，億航ＥＨ２１６－Ｓ無需駕駛員，只需通過指揮管理調度系統平台進行飛行管理

。產品售出後公司會有培訓部提供相應的培訓，待培訓完成後才可以正式使用。不過，在使用之

前還需要向民航局報備，審批通過後才可以真正駕駛。（ｓｌ）

