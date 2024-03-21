《經濟通通訊社２１日專訊》財政部公布首２月財政收支情況。全國一般公共預算收入

４４５８５億元（人民幣．下同），同比下降２﹒３％，扣除去年同期中小微企業緩稅入庫抬高

基數、去年年中出台的部分減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，可比增長２﹒５％左右。其中

，中央一般公共預算收入２０７０１億元，同比下降４﹒８％；地方一般公共預算本級收入

２３８８４億元，與去年同期持平。

稅收收入３７８２０億元，同比下降４％；非稅收入６７６５億元，同比增長８﹒６％。稅

收收入當中，國內增值稅１４９５８億元，同比下降５﹒３％。國內消費稅４０６８億元，同比

增長１４％。印花稅７２６億元，同比下降７﹒１％，其中證券交易印花稅１５０億元，同比下

降４６﹒８％。車輛購置稅５１６億元，同比增長２９﹒８％。土地和房地產相關稅收中，房產

稅６７８億元，同比增長２１﹒５％；土地增值稅１１２６億元，同比增長７﹒２％。



＊社保和就業支出增３﹒７％，國有土地使用權出讓收入持平＊



全國一般公共預算支出４３６２４億元，同比增長６﹒７％。其中，中央一般公共預算本級

支出４８２８億元，同比增長１４％；地方一般公共預算支出３８７９６億元，同比增長

５﹒８％。

主要支出科目全部增長，其中科學技術支出１０１５億元，同比增長１０％；社會保障和就

業支出８０９２億元，同比增長３﹒７％；文化旅遊體育與傳媒支出４８３億元，同比增長

６﹒８％；節能環保支出７８７億元，同比增長５﹒５％；城鄉社區支出３６６８億元，同比增

長１９﹒６％。

全國政府性基金預算收支方面，全國政府性基金預算收入７１４９億元，同比增長２﹒７％

。其中，中央７５５億元，同比增長１７﹒５％；地方６３９４億元，同比增長１﹒１％，當中

國有土地使用權出讓收入５６２５億元，與去年同期持平。

全國政府性基金預算支出１１２２３億元，同比下降１０﹒２％。其中，中央２６４億元，

同比增長５４﹒１％；地方１０９５９億元，同比下降１１﹒１％，當中國有土地使用權出讓收

入相關支出８０９８億元，同比增長３﹒２％。（ｓｌ）

