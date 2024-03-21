《經濟通通訊社２１日專訊》內地鋼鐵行業產能過剩，春節後據報多家鋼貿商出現破產、強

制清算、失聯、圈錢跑路等情況。內媒《第一財經》報道，內蒙古包頭市玉侖鋼鐵貿易有限責任

公司（下稱「玉侖鋼鐵」）、四川寶恩嘉創商貿有限公司（下稱「寶恩嘉創」）已「爆雷」，其

中玉侖鋼鐵在春節前以冬儲為由收取了客戶預定螺紋鋼的保證金，但並沒有去鋼廠訂貨，吞了全

部款項，最後因沒辦法交貨而爆雷，涉案資金高達１億元人民幣，目前已經「跑路」。

報道又指，曾是首鋼水城鋼鐵（集團）有限責任公司代理商的寶恩嘉創，也與玉侖鋼鐵一樣

以冬儲為由預收款保證金，最後沒有交貨。業內有傳寶恩嘉創因去年巨虧無法向債權人分紅而且

沒錢還債，股東矛盾升級，老闆因而在今年春節前「圈錢」以還債。

報道並指，天津和福建也有多家鋼貿企業爆雷，而自去年８月以來，四川、江蘇、浙江、貴

州等地相繼出現鋼貿企業爆雷事件，多地行業協會、商會曾發布風險提示書，提醒鋼貿企業注重

防範風險，避免盲目交易。此外，還有一大批鋼貿企業進入破產清算階段，部分鋼貿企業在被破

產清算過程中「下落不明」。業內人士認為，這些情況背後與中國經濟轉型升級、經濟周期下行

、下游需求疲弱、產能過剩、鋼貿行業經營模式變革等因素有關。（ｓｌ）

