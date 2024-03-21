《經濟通通訊社２１日專訊》ＡＩ大模型初創企業月之暗面自１９日宣布其Ｋｉｍｉ智能助

手有新突破後，多隻ＡＩ概念股被列為「Ｋｉｍｉ概念股」爆升，其中中廣天擇

（滬：６０３７２１）自１９日起連續三個交易日收盤價漲幅累計超過２０％，其中２０日、

２１日漲停。中廣天擇２１日發布股票交易異常波動公告，指近期有媒體報道公司涉及「

Ｋｉｍｉ概念股」，但目前公司跟Ｋｉｍｉ沒有合作。公司雖然有出售視頻版權給從事大模型業

務的客戶，但不涉及相關ＡＩ業務及ＡＩ技術。

月之暗面此前宣布，Ｋｉｍｉ智能助手在長上下文窗口技術上再次取得突破，無損上下文長

度提升了一個數量級到２００萬字。

據《得物技術》相關文章介紹，上下文長度是指使用大模型時輸入及輸出大模型的字符總數

，這個總數有所限制，超過限制長度的字符會被大模型丟棄。一些場景需要較長上下文，例如讓

大模型翻譯長文檔，大模型需要讀取整篇文檔來抽取內容。想要得到一個長上下文的大模型，一

般有兩種途徑：一是大模型在初始階段被設置為長上下文，然後經過預訓練、指令微調、對齊訓

練等方式得到；二是將已經訓練好的大模型，通過技術改造擴展其上下文長度，然後再進行微調

訓練得到。（ｓｌ）

