《經濟通通訊社２１日專訊》第１１０屆全國糖酒商品交易會３月２０日－２２日於四川成

都舉行，據內媒報道，今屆糖酒會期間，貴州茅台（滬：６００５１９）、五糧液

（深：０００８５８）、瀘州老窖（深：０００５６８）、古越龍山（滬：６０００５９）等主

流酒企都推出年輕化產品，爭搶年輕消費者。

其中，茅台集團生態農業公司１８日發布新品「ＵＭＥＥＴ悠蜜藍莓氣泡酒」，產品規格為

３７５毫升，每瓶售１１８元人民幣，酒精度為６度，是茅台集團的首款低度汽泡果酒，也是繼

去年聯乘ＭＯＪＴ莫其托推出「貴州味道」系列雞尾酒後第二款年輕化酒產品。首批將有藍莓味

、茉莉茶味、香柚味三款氣泡酒上市，百香果味和青梅味將後續上市。茅台計劃將該產品推向線

上線下全渠道，力求在年輕人聚集的小酒館、餐吧、夜店、寫字樓無人售賣機等渠道尋求突破。

茅台保健酒業公司則在糖酒會重啟醬酒經典品牌「茅台醇」並發布兩款系列新品，紅色款主

要針對婚宴市場，藍色款主要針對商務場景消費。茅台保健酒業公司還在會上首次發布「茅仙酒

」，定位為中端產品，由８家茅台酒經銷商聯合成立的四川福茅仙酒文化有限公司總經銷。



＊瀘州老窖推調製酒，五糧液有雞尾酒，古越龍山創咖啡黃酒＊



其他酒企也致力吸引年輕消費者，瀘州老窖推出３款年輕化的調製酒，均是以瀘州老窖

１５７３為基底，添加藍莓、青檸、黃瓜、百利甜酒、朗姆酒等。

五糧液則以「五糧液，這ＹＯＵＮＧ喝」為主題，在糖酒會展城融合活動場地成都交子音樂

廣場開設專屬展台，推出五糧特調「五谷羅尼」雞尾酒、五糧氣泡酒等創新潮飲。

低度酒黃酒廠商也在努力打入年輕人市場。其中湖北房縣新黃酒代表忠和在今屆糖酒會帶來

新產品桃味低度氣泡黃酒。同樣是黃酒代表酒企的古越龍山則在其展台設置了年輕化的酒吧台，

展示青梅酒等多種低度果酒產品，還有創新產品咖啡黃酒。（ｓｌ）

