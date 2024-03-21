《經濟通通訊社２１日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２０日）「滬股通」額度

餘額４８３﹒７９億元（人民幣．下同），買盤超賣盤，流入３６﹒２１億元，佔每日額度

６﹒９６％，「深股通」額度餘額４７８﹒２８億元，買盤超賣盤，流入４１﹒７２億元，佔每

日額度８﹒０２％。



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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工業富聯 （６０１１３８） ９４８﹒１８ １１６１﹒２６ －２１３﹒０８

貴州茅台 （６００５１９） ５７２﹒２０ ６４０﹒５８ －６８﹒３８

賽力斯 （６０１１２７） ３５２﹒０７ ４７５﹒１４ －１２３﹒０７

紫金礦業 （６０１８９９） ４２７﹒６６ ３５４﹒１２ ７３﹒５４

長江電力 （６００９００） ３０１﹒１３ ３４５﹒１６ －４４﹒０３

藥明康德 （６０３２５９） ３０６﹒２１ ３４０﹒００ －３３﹒７９

北汽藍谷 （６００７３３） ２７８﹒０１ ２３８﹒５３ ３９﹒４８

隆基綠能 （６０１０１２） ２３５﹒６７ ２６１﹒９３ －２６﹒２６

中國石油 （６０１８５７） ３０１﹒６８ １８３﹒２２ １１８﹒４６

中國平安 （６０１３１８） ２１２﹒７３ ２３０﹒７０ －１７﹒９７

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱

（百萬人民幣） （百萬人民幣） 淨賣出－

（百萬人民幣）

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美的集團 （０００３３３） ８６８﹒５８ ４３６﹒５１ ４３２﹒０７

寧德時代 （３００７５０） ５９１﹒６８ ６３８﹒７４ －４７﹒０６

立訊精密 （００２４７５） ５１６﹒１２ ６００﹒６０ －８４﹒４８

中際旭創 （３００３０８） ６３２﹒７２ ４５５﹒４１ １７７﹒３１

五糧液 （０００８５８） ４０９﹒３１ ３９２﹒０８ １７﹒２３

科大訊飛 （００２２３０） ３８３﹒２８ ４０６﹒６０ －２３﹒３２

新易盛 （３００５０２） ４５６﹒４２ ２４１﹒５０ ２１４﹒９２

分眾傳媒 （００２０２７） ５６０﹒９４ １３０﹒２３ ４３０﹒７１

比亞迪 （００２５９４） ３３３﹒２３ ３４１﹒４５ －８﹒２２

天孚通信 （３００３９４） ３３２﹒３３ ３３７﹒８５ －５﹒５２

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（以上數字取小數點後兩個位）

