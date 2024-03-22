《經濟通通訊社２２日專訊》復星國際（００６５６）公布，附屬公司豫園股份

（滬：６００６５５）截至去年１２月３１日止年度純利約２０﹒２億元（人民幣．下同），跌

４５％，扣除非經常性損益之虧損約４﹒５億元，２０２２年度扣除非經常性損益之純利１﹒６

億元。

該集團指，豫園股份營業收入５８１﹒５億元，升１５﹒８％，經營活動現金流量約４７億

元，總資產約１２４０億元，跌４﹒２％。（ｗｈ）



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