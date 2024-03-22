  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

22/03/2024 07:53

《國企紅籌》中國建材（３３２３）附屬中材科技去年純利跌３８％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國建材（０３３２３）公布，附屬公司中材科技
（深：００２０８０）截至去年１２月３１日止年度純利約２２﹒２億元（人民幣．下同），跌
３７﹒８％，每股盈利１﹒３２５５元，扣除非經常性損益之純利１９﹒６億元，跌１０﹒７％

　　該集團指，中材科技營業收入２５８﹒９億元，升０﹒３％，加權平均淨資產收益率
１２﹒１２％，跌９﹒８７個百分點。去年底總資產５６８億元，升７﹒８％。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金