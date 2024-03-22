《經濟通通訊社２２日專訊》中國建材（０３３２３）公布，附屬公司中材科技
（深：００２０８０）截至去年１２月３１日止年度純利約２２﹒２億元（人民幣．下同），跌
３７﹒８％，每股盈利１﹒３２５５元，扣除非經常性損益之純利１９﹒６億元，跌１０﹒７％
。
該集團指，中材科技營業收入２５８﹒９億元，升０﹒３％，加權平均淨資產收益率
１２﹒１２％，跌９﹒８７個百分點。去年底總資產５６８億元，升７﹒８％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
22/03/2024 07:53
《國企紅籌》中國建材（３３２３）附屬中材科技去年純利跌３８％
《經濟通通訊社２２日專訊》中國建材（０３３２３）公布，附屬公司中材科技
（深：００２０８０）截至去年１２月３１日止年度純利約２２﹒２億元（人民幣．下同），跌
３７﹒８％，每股盈利１﹒３２５５元，扣除非經常性損益之純利１９﹒６億元，跌１０﹒７％
。
該集團指，中材科技營業收入２５８﹒９億元，升０﹒３％，加權平均淨資產收益率
１２﹒１２％，跌９﹒８７個百分點。去年底總資產５６８億元，升７﹒８％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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