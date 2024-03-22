《經濟通通訊社２２日專訊》螞蟻集團近日宣布新一輪組織架構調整，螞蟻國際、

ＯｃｅａｎＢａｓｅ（數據庫業務）和螞蟻數科三項業務分別成立董事會、獨立運營。

《財新網》引述一位熟悉螞蟻的人士表示，這次組織架構調整，並不是拆分的邏輯，也不是

為了盡早上市。螞蟻國際、ＯｃｅａｎＢａｓｅ和螞蟻數科獨立出來，其實是為了激發創新。

該人士表示，如果是為了盡早上市，最先拆分的應該是數字金融業務，這是２０２０年底起

螞蟻整改的主要內容，從監管角度來看，平台整改以後，並不希望互金企業上市。但這次螞蟻組

織架構調整，數字金融業務並沒有變化，也沒有拆分出去。因此，現在的業務調整，也絕不會是

未來集團最終的拆分方案。

該人士同時透露，「獨立後的三家公司目前沒有上市的時間表…中但是在它們各自的市場條

件和業務發展成熟之後，一切皆有可能。」



＊原花唄借唄主體公司已完全退出＊



螞蟻集團數字金融板塊憑借消費金融業務，一直是螞蟻集團重要的利潤來源，也是前兩年互

金整改的重點。螞蟻商誠小貸、螞蟻小微小貸曾經是為用戶提供借唄、花唄服務的主體，去年以

來，兩家小貸公司均按計劃退出市場，花唄和借唄業務轉移給螞蟻消金承接運營。

３月２０日，螞蟻消金相關人士在接受採訪時表示，過去一年螞蟻原來在重慶的兩家小貸公

司已完全退出，花唄和借唄的品牌隔離正式完成。

螞蟻消金經過２０２３年１月和１１月的兩輪增資後，標誌著平台整改收官，未來的螞蟻消

費金融業務以消金公司作為主體來發展。（ｌｃ）

