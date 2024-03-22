《經濟通通訊社２２日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５２５﹒６２億元，賣盤超買盤，額度全日反增５﹒６２億元，佔每日額度１﹒１％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３２８﹒７７億元，買盤超賣
盤，額度全日使用９１﹒２３億元，佔每日額度２１﹒７％。
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22/03/2024 16:22
《滬港通》北向額度全日反增５﹒６億，南向使用９１﹒２億
《經濟通通訊社２２日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５２５﹒６２億元，賣盤超買盤，額度全日反增５﹒６２億元，佔每日額度１﹒１％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３２８﹒７７億元，買盤超賣
盤，額度全日使用９１﹒２３億元，佔每日額度２１﹒７％。
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