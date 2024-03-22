《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



宏觀政策同向發力，共促經濟回升向好

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

多個部門有關負責人２１日在國新辦新聞發布會上表示，將推動全年投資保持平穩增長、結構不

斷優化；研究制定超長期特別國債具體方案，細化完善支持領域；貨幣政策有充足的政策空間和

豐富的工具儲備，法定存款準備金率仍有下降空間。



Ａ股退市按下加速鍵

＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Ａ股出清力度加大是今年資本市場發展的一大看點。隨著＊ＳＴ新海、＊ＳＴ博天收到終止上市

決定，ＳＴ貴人鎖定「１元退市」等，今年已有９家公司完成退市或鎖定退市，退市名單不斷擴

容。



統籌防風險強監管促發展，開創寧波金融監管新局面

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家金融監督管理總局寧波監管局局長孫世重近日在接受專訪時表示，將統籌防風險、強監管、

促發展，推動金融高質量發展。





《上海證券報》



堅持改革創新求真務實，奮力譜寫中國式現代化湖南篇章

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平近日在湖南考察時強調，湖南要在打造國家重要先進製造業高地、具有核心競爭

力的科技創新高地、內陸地區改革開放高地上持續用力，在推動中部地區崛起和長江經濟帶發展

中奮勇爭先，奮力譜寫中國式現代化湖南篇章。



人行：降準仍有空間，正加強監測防範資金空轉

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

人行副行長宣昌能２１日在國新辦新聞發布會上表示，中國貨幣政策有充足的政策空間和豐富的

工具儲備，法定存款準備金率仍有下降空間。



３月以來逾３０家上市公司股東承諾不減持

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

據記者不完全統計，今年３月以來，已有超過３０家上市公司發布重要股東承諾不減持或延長限

售股鎖定期公告，其中不乏行業龍頭公司控股股東、實際控制人等。





《證券時報》



堅持改革創新求真務實，奮力譜寫中國式現代化湖南篇章

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平近日在湖南考察時強調，湖南要在打造國家重要先進製造業高地、具有核心競爭

力的科技創新高地、內陸地區改革開放高地上持續用力，在推動中部地區崛起和長江經濟帶發展

中奮勇爭先，奮力譜寫中國式現代化湖南篇章。



超６萬億資金擴大有效投資，降準仍有空間

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

發改委副主任劉蘇社２１日在國新辦新聞發布會上表示，從去年增發的國債，到今年的超長期國

債、中央預算內投資和新增地方政府專項債券，各類資金總規模已超過６萬億元，都將用於擴大

有效投資。



資本市場各參與主體應各歸其位同頻發力

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國海證券總裁度萬中在接受採訪時表示，落實「以投資者為本」需要從監管、市場制度、上市公

司和金融機構自身四個層面齊心協力、同心共進，嚴格執行「兩強兩嚴」監管要求，提升投資者

獲得感。（ｌｃ）

