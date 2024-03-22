《神州經脈》滬深股市今日（２２日）低開低走，午後跌幅略收窄，滬綜指收跌０﹒９５％

，報３０４８點；兩連跌，全周累跌０﹒２％，終止五周連升。深成指今日收跌１﹒２％，創業

板指跌１﹒５％。兩市全日成交１０９７３億元（人民幣．下同），按日增２﹒７％，連續第五

日破萬億關。陸股通今日淨流出３１﹒４億元，連續兩個交易日流出，全周計共流出近７７﹒８

億元。

美元指數今日強勢上拉，拖累人民幣匯率被動下行，一舉突破了此前維持近兩月的盤整區間

。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日從開盤價７﹒１９５０一路下挫，迅速跌穿７﹒２關

鍵關口。雖然隨即有國有大行出手提供美元流動性，但未能力挽狂瀾，今日即期匯價最低見

７﹒２２９９，逼近７﹒２３，全日波幅接近３５０點，最終收報７﹒２２８３，較上個交易日

４時３０分收盤價大跌２８９點子，兩連跌，續創去年１１月１７日以來四個多月新低。離岸人

民幣兌美元（ＣＮＨ）盤中亦曾跌超過５００點穿７﹒２７，創四個多月新低。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１００４，較上個交易日跌６２點子，止兩連升，創３月

６日以來半個月新低，與市場預測偏離擴大至１１００點，上個交易日報７﹒０９４２。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 為期兩天的中國發展高層論壇３月２４日在北京揭幕，據《華爾街日報》引述知情人士報

道，國家主席習近平計劃下周三（２７日）在北京會見出席中國發展高層論壇的美國商界領袖。

據報出席論壇的包括安達保險（Ｃｈｕｂｂ）的行政總裁格林伯格（Ｅｖａｎ

Ｇｒｅｅｎｂｅｒｇ）、美中關係全國委員會會長歐倫斯（Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｏｒｌｉｎｓ）、

美中貿易全國委員會主席艾倫（Ｃｒａｉｇ Ａｌｌｅｎ）、蘋果公司ＣＥＯ庫克、黑石集團創

辦人兼行政總裁蘇世民、匯控行政總裁祈耀年等。另外，國內最大的蘋果直營店－－上海靜安店

２１日晚上７時正式開業。蘋果ＣＥＯ庫克親臨新店開門迎客，與首批顧客互動。



２﹒ 據《彭博》報道，中國當局正在調查普華永道在中國恒大會計做法上扮演的角色。恒大自

２００９年在香港上市以來，一直由全球四大會計師事務所之一的普華永道負責審計工作。報道

引述知情人士透露，對許家印的調查仍在進行中，一些負責恒大審計的前普華永道會計師也在被

相關監管機構了解情況中。當局尚未決定是否處罰普華永道。另外，官媒《央廣網》最新報道指

，恒大地產涉引用假帳發行５期、共２０８億元債券，中信建投為其中４期的唯一主承銷商。專

業人士認為，儘管目前尚未看到中證監對相關中介追究責任，但並不意味這些機構不需要承擔責

任。



３﹒ 據內媒引述消息指，多家保險公司收到業務風險提示文件。監管部門要求，大部分公司萬

能險結算利率水平不超過３﹒３％，分紅險的實際分紅水平降至與萬能險同等水平或更低。對於

部分大型保險公司，監管部門提出更為嚴格的要求，希望其結算利率和分紅水平可在中小公司的

基礎上，再降低２０個基點。



４﹒ 中國互聯網絡信息中心（ＣＮＮＩＣ）今日發布的第５３次《中國互聯網絡發展狀況統計

報告》顯示，截至２０２３年１２月，中國網民規模達１０﹒９２億人，較２０２２年１２月新

增２４８０萬人，同比增幅約２﹒３％，互聯網普及率達７７﹒５％。其中，網絡購物用戶規模

達９﹒１５億人，同比增８﹒２％，佔網民整體的８３﹒８％。全國網絡視頻用戶規模達

１０﹒６７億人，佔網民整體的９７﹒７％。



５﹒ ＡＩ大模型初創企業月之暗面旗下Ｋｉｍｉ智能助手近日宣布，支持長文本能力已升級擴

大至２００萬字，並同步啟動升級版本內測。中信建投研報認為，Ｋｉｍｉ有望解決更複雜的應

用場景，未來可能在極短時間內通過長文本優異表現成為國內Ｃ端ＡＩ爆款應用。隨著Ｋｉｍｉ

用戶數和訪問量的持續提升，已經出現短暫算力支持不足的情況，考慮後續模型訓練和推理需求

的增量，預期算力需求進一步提升，進一步帶動算力需求落地。



６﹒ 據《央視新聞》報道，港珠澳大橋作為連接粵港澳三地的跨境大通道，便利了粵港澳大灣

區的經貿往來。報道引述拱北海關統計數據，自２０１８年１０月港珠澳大橋開通以來，截至今

年２月，經大橋珠海公路口岸進出口總值累計達８０８８﹒９億元。



７﹒ 游族網絡創始人、前董事長林奇被毒殺一案今日宣判，上海市第一中級人民法院對被告許

垚以故意殺人罪判處死刑，剝奪政治權利終身，以投放危險物質罪判處有期徒刑六年；決定執行

死刑，剝奪政治權利終身。經審理查明，許垚因公司經營管理事宜與林奇產生矛盾，經預謀於

２０２０年１２月１４日至１５日間，在林奇食用物品中投毒，致林奇中毒死亡。許垚還因工作

上的原因與趙某甲、趙某乙產生矛盾，經預謀於２０２０年９月至１２月，在兩人辦公室內飲品

等物品中投毒，致趙某甲、趙某乙等四人中毒。



８﹒ 深圳市房地產中介協會２０２４年第１１周（３月１１日－３月１７日）周報顯示，深圳

全市二手房交易錄得１２０６套，環比增長１０﹒２％。二手房周錄得量呈現五連升，且錄得量

創２０２２年統計以來單周新高。另根據公開在售二手房源量數據統計，３月１８日，全市共有

５６０５９套布效二手房源在售，較上周增加１１７３套，四連升。（ｓｌ）

