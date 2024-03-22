《鍾之日記》３月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚美股三大指數雖然齊創新高，不過美匯指數復升上１０４，離岸人民幣（ＣＮＨ）明顯

下行，盤中曾跌超過５００點穿７﹒２７創四個多月新低，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）

今日從開盤價７﹒１９５０一路下挫，迅速跌穿７﹒２關鍵關口。雖然隨即有國有大行出手提供

美元流動性，但未能力挽狂瀾，今日即期匯價最低見７﹒２２９９，逼近７﹒２３，全日波幅接

近３５０點，最終收報７﹒２２８３，較上個交易日４時３０分收盤價大跌２８９點子，兩連跌

，續創去年１１月１７日以來四個多月新低。

香江魚缸今日低開１１７點，其後隨Ａ股向下，最多跌５２１點，午後跌幅略為收窄。恒指

最終收報１６４９９，跌３６３點或２﹒１６％，全周累跌１﹒３％。科指今跌１２７點或

３﹒５％，報３４５５。大市全日成交增至１３５６﹒５３億元，較上日增約１５％。東方海外

國際（００３１６）盈利大跌派息大減，收市急瀉１６﹒７％，為表現最差藍籌。



＊Ａ場周累跌０﹒２％，終止五周連升＊



滬深股市今日低開低走，午後跌幅略收窄，滬綜指收跌０﹒９５％，報３０４８點；兩連跌

，全周累跌０﹒２％，終止五周連升。深成指今日收跌１﹒２％，創業板指跌１﹒５％。兩市全

日成交１０９７３億元人民幣，按日增２﹒７％，連續第五日破萬億關。陸股通全周計共流出近

７７﹒８億元人民幣。

一年一度的中國發展高層論壇３月２４日－２５日在北京揭幕，市場關注與會的一眾赴會的

外國企業高管會否獲中國高層會見。據美媒報道，國家主席習近平計劃在２７日在北京會見出席

中國發展高層論壇的美國商界領袖。



＊長實跌一成破底，憂港經濟地位失＊



長實集團（０１１１３）公布，截至去年１２月，２０２３年全年錄得純利１７３﹒４億元

，按年跌約２０％；全年股息減少１０﹒１％至２﹒０５元。長實績後股價破底低見３２﹒１元

，全日跌幅仍有１０﹒７％；同系長和（００００１）亦跌２﹒６％。

長實主席李澤鉅在業績記者會上表示，香港過去幾年經歷一項又一項壓力測試，形容「香港

人幾辛苦」，從２０１９年社會事件、２０２０年後面對疫情，到現時經濟亦不容易。李澤鉅稱

，香港未來發展很視乎政府如何應對，一定要堅持香港國際金融中心地位，世界只有三幾個真正

的國際金融中心，香港於過去好多年已成為其中一個，現在「千祈、千祈不要失去這個地位」。

他又認為，雖然今年環球經濟前景仍然滿布挑戰，但相信集團久經風浪考驗，遇強愈強，今

年將繼續抱持樂觀信心應對挑戰。



＊平保拍心口看好增長，市場不買帳＊



中國平安（０２３１８）發布２０２３年業績，全年純利８５６﹒６５億元（人民幣．下同

），按年下滑２２﹒８％；全年股息為每股２﹒４３元，按年增長０﹒４％。平保今日ＡＨ股齊

跌，港股盤中一度挫７﹒５％。惟平保副總經理付欣在業績發布會上表示，管理層對未來三年公

司實現高質量增長充滿信心，能保持一貫分紅政策。

付欣又稱，今日股價下跌和公司基本面不同步，平保股價處於估值低位。從股息率等核心指

標來看，面向未來，平保都是價值投資的好選擇。

但市場似乎對這番拍心口保障不買賬，中國平安Ａ股收跌３﹒５％，港股全日跌５﹒８％。

此外，消息指多家保險公司近期都收到監管部門要求下調萬能險、分紅險結算利率的提示文

件。其他保險股同跌，中國人壽（０２６２８）跌近２﹒６％，中國太保（０２６０１）挫

４﹒４％，中國太平（００９６６）跌２﹒６％。



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