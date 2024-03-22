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AH股新聞

22/03/2024 09:30

《提振Ａ股》３月以來逾３０家Ａ股公司股東承諾不減持或延限售期

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《上海證券報》統計，今年３月以來，已有超過３０家上市
公司發布重要股東承諾不減持或延長限售股鎖定期公告，其中不乏行業龍頭公司控股股東、實際
控制人等。
　　化工龍頭萬華化學（滬：６００３０９）公告，多個股東明確，目前沒有減持股份的計劃並
承諾在未來１２個月內不會減持所持的上市公司股份；連鎖酒店龍頭錦江酒店
（滬：６００７５４）亦公告，控股股東上海錦江資本承諾自２０２４年３月５日起至２０２５
年３月４日止１２個月內，其不以任何方式減持直接所持有的公司股份。此外，國新能源
（滬：６００６１７）、石基信息（深：００２１５３）、石英股份（滬：６０３６８８）等上
市公司也於近日相繼發布公告稱，其控股股東承諾１年內不以任何方式減持直接所持公司股份。
　　除了承諾不減持以外，今年３月以來，還有中信證券（滬：６０００３０）、英力股份
（深：３００９５６）、天合光能（滬：６８８５９９）等超過１０家上市公司的重要股東自願
延長限售股鎖定期。
　　業內人士表示，上市公司控股股東、實際控制人、董監高等重要股東作出自願不減持或延長
限售股鎖定期承諾，既能彰顯對公司未來發展的信心，也有利於提振市場信心，維護全體股東利
益。（ｌｃ）

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