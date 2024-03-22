《經濟通通訊社２２日專訊》中國恒大（０３３３３）旗下內地經營主體恒大地產嚴重財務

造假，債券涉嫌欺詐發行，在２０１９和２０２０年度通過提前確認收入方式財務造假，這兩年

間合共報大收入５６４０億元（人民幣．下同），虛增利潤９２０億元。恒大地產引用該假帳，

發行５期、共２０８億元債券，涉嫌欺詐發行。

《央廣網》最新報道指，恒大地產上述５期債券的發行，中信建投為其中４期的唯一主承銷

商；中誠信國際作為受托資信評級機構，對５期債券及發行主體都給出了最高的ＡＡＡ評級；普

華永道則對恒大地產２０１９、２０２０年年報出具了標準無保留意見的審計報告；發行人律師

為北京市金杜律師事務所。專業人士認為，盡管目前尚未看到證監會對相關中介責任追究的消息

，但並不意味著這些機構不需要承擔責任。針對中信建投等中介機構在恒大地產欺詐發行案中的

責任問題，多名律師和財會審計專家表示，鑒於該案所涉財務造假金額巨大，中證監應對中介機

構進行調查，若中介機構存在未能「勤勉盡責」情形，可能要被中證監處罰並承擔連帶民事賠償

責任。

《彭博》的最新報道亦指，中國當局正在調查普華永道在中國恒大會計做法上扮演的角色，

一些負責恒大審計的前普華永道會計師也在被相關監管機構了解情況中。（ｃｔ）

