《經濟通通訊社２２日專訊》美國兩黨參議員聯名提出議案，加強禁止把戰略石油儲備

（ＳＰＲ）出售予中國的行動。

議案由共和黨參議員恩斯特Ｊｏｎｉ Ｅｒｎｓｔ及民主黨參議員費特曼Ｊｏｈｎ

Ｆｅｔｔｅｒｍａｎ聯署提出，要求華府須確保中國政府控制或擁有的企業，並無買入美國戰略

油儲。參與聯署的參議員還包括民主黨Ｂｏｂ Ｃａｓｅｙ及Ｓｈｅｒｒｏｄ Ｂｒｏｗｎ，以

及共和黨的Ｔｏｍ Ｃｏｔｔｏｎ。



＊議案禁俄羅斯、敘利亞等國取得ＳＰＲ＊



本月較早時，總統拜登簽署一項短期開支撥款法案，當中包括禁止向中國出售戰略油儲，但

條款被視為存在漏洞，因此該批參議員提出新議案以堵塞漏洞。議案還禁止俄羅斯、委內瑞拉及

敘利亞等國取得美國戰略油儲。

早前《彭博》報道，白宮表示依照現行法例，能源部可以透過競拍將戰略油儲出售給出價最

高的競標者，不論競標者是否外國企業。２０２２年，美國便將戰略油儲中約１００萬桶原油，

出售給位於休斯敦的中國石油化工集團子公司聯合石化美國公司（Ｕｎｉｐｅｃ

Ａｍｅｒｉｃａ）。

共和黨控制的眾議院去年也通過一項法案，禁止美國向中國出售戰略油儲，但參議院從未審

議。去年７月，民主黨控制的參議院也通過類似法案，但有參議員批評，所謂法案只會製造解決

問題的幻覺，幾乎沒有任何政治影響。（ｒｙ）

