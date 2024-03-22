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AH股新聞

22/03/2024 09:17

《行業數據》乘聯會：３月狹義乘用車零售料１６５萬輛，按月大增

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據乘聯會消息，３月為傳統車市旺季，各車企均定下了較高銷
售目標，地方政府也陸續出台刺激性政策以拉動車市復甦。但隨著春節影響的消退，終端車市略
顯疲軟，新一輪價格戰造成消費者持幣觀望，等待以舊換新政策落地又加重觀望情緒，短期內不
利於終端需求的充分釋放。
　
＊價格下探，新能源車滲透率料達４５﹒５％＊
　
　　最新調研結果顯示，零售量佔總市場八成以上的頭部廠商本月零售目標較去年同期增長４％
，初步推算本月狹義乘用車零售總市場規模約為１６５萬輛左右，同比增長３﹒７％，環比增長
４９﹒５％，基本符合常規季節性走勢。
　　春節後隨著新能源車價格下探，滲透率迅速攀升，本月新能源車零售預計７５萬輛左右，同
比增長３７﹒１％，環比增長９３﹒２％，滲透率預計可達４５﹒５％。
　　３月的第一周日均零售３﹒５５萬輛，與去年同期相比增長４﹒１％，環比上月跌４﹒２％
，市場較為低迷。第二周市場回溫，日均零售４﹒９１萬輛，同比增２３﹒８％，環比上月增
９１﹒８％。第三周參考往年季節性表現，預計日均零售５﹒８６萬，同比增３１﹒８％，環比
增５０﹒７％。第四周廠商季度末衝擊銷量目標，預計日均零售７﹒７４萬，同比減１８﹒１％
，環比增３７﹒３％。（ｒｙ）

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