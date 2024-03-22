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AH股新聞

22/03/2024 09:30

《中國房產》中指院：去年百強房企市場份額４６﹒２％，按年微增

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中指研究院發布《２０２４百強企業研究報告》顯示，隨著房
地產行業進入重構出清、優勝劣汰階段，企業間分化逐漸加劇。２０２３年百強房企市場份額為
４６﹒２％，較上年微增０﹒４個百分點，其中綜合實力前十企業市場份額保持穩定。
　
＊央國企市場份額不斷提升＊
　
　　《報告》顯示，百強房企中不同性質的企業格局基本趨於穩定。從企業所有制來看，在
２０２４百強企業中，央國企數量為７１家，較上年增加１家；混合所有制企業數量為６家，與
去年持平；民營房企數量為２３家，較上年減少１家。
　　另外，百強房企整體銷售表現好於全國。２０２３年，百強房企銷售總額、銷售面積分別達
５３８９６億元（人民幣．下同）、２６１３１﹒６萬平方米，同比分別下降５﹒８％、
７﹒４％。報告稱，在市場調整的過程中，央國企穩住房地產行業的基本面，其市場份額進一步
提升。去年百強房企中央國企銷售額佔比提升至６６﹒５％，較上年提升３﹒３個百分點。
　
＊央國企仍是拿地主力＊
　
　　受上年低基數影響，加之年底推地節奏有所加快，百強企業拿地規模有所回升。２０２３年
百強代表企業拿地金額８５３８﹒６億元，同比增長１６﹒３％；拿地銷售比按年提升４﹒６個
百分點至３２﹒１％。分所有制類型來看，央國企仍是拿地主力，大型央國企投資力度較高。
　　從城市等級分布來看，二線城市仍是布局主要區域，百強房企新增土儲權益面積中，二線城
市佔比達６４﹒８％；一線城市佔比２１﹒０％，較去年提升４﹒２個百分點；三四線城市佔比
則減少１﹒８個百分點至１４﹒３％。（ｒｙ）

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