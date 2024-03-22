《經濟通通訊社２２日專訊》美國商務部官員指，中國晶片製造商中芯國際（００９８１）

（滬：６８８９８１）為華為的最新手機提供先進晶片，可能違反美國的出口法規，華府會作出

評估。

負責出口管制的商務部副部長埃斯特韋斯（Ａｌａｎ Ｅｓｔｅｖｅｚ）出席國會聽證會，

被議員問到華為Ｍａｔｅ ６０手機採用的７納米晶片可能是由中芯生產及提供，中芯是否違反

美國的出口法例時，埃斯特韋斯指有此可能，但目前不能透露會否有任何調查，但華府確實有這

方面的憂慮。問題的重點在於中芯製造有關先進晶片時，是否非法獲得美國的工具進行製作。



＊美商務部稱與盟友國保持溝通，同步管制＊



外電早前報道指，南韓三星和ＳＫ集團為免觸踫華府紅線，已不再向中國出口已淘汰的半導

體設備，寧願放在倉庫中。埃斯特韋斯表示，一直與盟友保持溝通，確保美國和盟友國內的企業

都採取類似的管制。

中國商務部昨日（２１日）批評美方無理制裁打壓中國企業，嚴重擾亂全球半導體產業鏈，

是損人害己，敦促美方不要採取錯誤做法，中方將採取必要措施，維護中國企業合法權益。

（ｒｙ）

