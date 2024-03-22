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AH股新聞

22/03/2024 14:19

《華為動向》華為闢謠Ｐ７０預售傳聞，相關人士：沒官方消息透露

　　《經濟通通訊社２２日專訊》近日網絡上流傳的圖片顯示，華為Ｐ７０即將於３月２３日開
啟預售，並且還有各個版本的具體售價。對此，華為相關人士闢謠指，圖片內容不是真的，目前
還沒有官方消息透露。
　　此前，市場還傳出華為Ｐ７０系列手機延期發布的消息，當時華為內部知情人士表示，華為
此前根本沒對外公布過發布日期。
　　據悉，華為Ｐ７０系列將帶來四款新機，包括Ｐ７０、Ｐ７０　Ｐｒｏ、Ｐ７０　Ｐｒｏ＋
以及Ｐ７０　Ａｒｔ。（ｒｙ）

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