《經濟通通訊社２２日專訊》近日網絡上流傳的圖片顯示，華為Ｐ７０即將於３月２３日開
啟預售，並且還有各個版本的具體售價。對此，華為相關人士闢謠指，圖片內容不是真的，目前
還沒有官方消息透露。
此前，市場還傳出華為Ｐ７０系列手機延期發布的消息，當時華為內部知情人士表示，華為
此前根本沒對外公布過發布日期。
據悉，華為Ｐ７０系列將帶來四款新機，包括Ｐ７０、Ｐ７０ Ｐｒｏ、Ｐ７０ Ｐｒｏ＋
以及Ｐ７０ Ａｒｔ。（ｒｙ）
全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇
22/03/2024 14:19
《華為動向》華為闢謠Ｐ７０預售傳聞，相關人士：沒官方消息透露
《經濟通通訊社２２日專訊》近日網絡上流傳的圖片顯示，華為Ｐ７０即將於３月２３日開
啟預售，並且還有各個版本的具體售價。對此，華為相關人士闢謠指，圖片內容不是真的，目前
還沒有官方消息透露。
此前，市場還傳出華為Ｐ７０系列手機延期發布的消息，當時華為內部知情人士表示，華為
此前根本沒對外公布過發布日期。
據悉，華為Ｐ７０系列將帶來四款新機，包括Ｐ７０、Ｐ７０ Ｐｒｏ、Ｐ７０ Ｐｒｏ＋
以及Ｐ７０ Ａｒｔ。（ｒｙ）
全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰