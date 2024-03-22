《經濟通通訊社２２日專訊》據《彭博》報道，中國當局正在調查普華永道在中國恒大

（０３３３３）會計做法上扮演的角色，報道引述知情人士透露，對許家印的調查仍在進行中，

一些負責恒大審計的前普華永道會計師也在被相關監管機構了解情況中。當局尚未決定是否處罰

普華永道，許家印去年因涉嫌違法犯罪已被採取強制措施，當局仍在調查他可能涉及的其他犯罪

。

中國恒大旗下內地經營主體恒大地產，被中國證監會指控嚴重財務造假，債券涉嫌欺詐發行

，在２０１９和２０２０年度通過提前確認收入方式財務造假，這兩年間合共報大收入５６４０

億元（人民幣．下同），虛增利潤９２０億元。中證監早前決定對許家印、夏海鈞採取終身證券

市場禁入措施，並處以恒大地產４１﹒７５億元的罰款。

恒大自２００９年在香港上市以來，一直由全球四大會計師事務所之一的普華永道負責審計

工作，其提供服務長達１４年之久。市場一直關注普華永道是否該承擔責任。

有內地律師指出，如果普華永道在明知或應當知道恒大虛假陳述而仍出具無保留意見時，可

能面臨的法律責任有三重：一是民事責任，視過錯程度可能與恒大構成共同侵權，根據現有判例

，投資人可主張其對損失承擔連帶責任；二是行政責任，作為證券服務機構，普華永道可能面臨

行政處罰；三是刑事責任，根據情節嚴重程度，普華永道可能構成提供虛假證明文件罪、出具證

明文件重大失實罪，如果普華永道與恒大共謀實施財務造假行為，還有可能成為違規披露、不披

露重要信息罪的共犯。（ｃｔ）

