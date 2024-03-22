《經濟通通訊社２２日專訊》滬深股市今日低開低走，滬綜指半日收市跌１﹒４１％，報

３０３３﹒７７點，深成指走低１﹒７％，創業板指更跌１﹒８３％，貴金屬、低空經濟等跌幅

居前，存儲芯片、碳纖維等逆勢活躍。兩市半日成交６７９３億元（人民幣．下同），較上日同

時段成交減少２﹒６％，陸股通半日淨流出５８﹒７億元。

低空經濟概念炒作下連升多日，板塊今見回吐，咸亨國際（滬：６０５０５６）跌停，立航

科技（滬：６０３２６１）跌近８％，萊斯信息（滬：６８８６３１）跌７﹒５％，中信海直

（深：００００９９）跌６﹒８％，縱橫股份（滬：６８８０７０）、四川九洲

（深：０００８０１）、廣聯航空（深：３００９００）等跟挫。

美國續圍追堵截，針對拜登政府擬對中國製無人機徵收更高的關稅，大疆回應稱，反對此種

基於原產國的限制，並強調公司嚴格遵守相關國家的數據隱私保護法律法規，旗下無人機產品正

在幫助美國企業更高效地工作和解決相關問題。

另外，美聯儲預計至年底減息三次後，現貨金價周四曾觸新高後回吐。分析師表示，現貨金

買盤後繼無力，因利率期貨顯示市場傾向於押注美聯儲今年降息次數可能比預期少。Ａ股黃金概

念震盪下調，中潤資源（深：０００５０６）半日跌５﹒５％，曉程科技（深：３００１３９）

跌４﹒４％，四川黃金（深：００１３３７）跌４﹒２％，恒邦股份（深：００２２３７）、西

部黃金（滬：６０１０６９）、銀泰黃金（深：０００９７５）紛向下。（ｒｙ）

