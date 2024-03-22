《經濟通通訊社２２日專訊》Ｋｉｍｉ概念股午後續上揚撐市，華策影視
（深：３００１３３）漲停，中文在線（深：３００３６４）漲逾１５％。
Ａ股市場午後跌幅略收窄，滬綜指跌０﹒９７％，報３０４７點，滬深３００指數跌
０﹒９７％，深成指跌１﹒２％。上海Ｂ股跌０﹒６％，深圳Ｂ股跌１﹒０９％。（ｃｔ）
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22/03/2024 13:21
《Ａ股行情》滬綜指午後跌幅略收窄至１％，Ｋｉｍｉ概念股力撐
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（深：３００１３３）漲停，中文在線（深：３００３６４）漲逾１５％。
Ａ股市場午後跌幅略收窄，滬綜指跌０﹒９７％，報３０４７點，滬深３００指數跌
０﹒９７％，深成指跌１﹒２％。上海Ｂ股跌０﹒６％，深圳Ｂ股跌１﹒０９％。（ｃｔ）
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