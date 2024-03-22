《經濟通通訊社２２日報道》滬深股市今日低開低走，午後跌幅略收窄，滬綜指收跌

０﹒９５％，報３０４８點；兩連跌，全周累跌０﹒２％，終止五周連升。深成指今日收跌

１﹒２％，創業板指跌１﹒５％。兩市全日成交１０９７３億元（人民幣．下同），按日增

２﹒７％，連續第五日破萬億關。陸股通今日淨流出３１﹒４億元，連續兩個交易日流出，全周

計共流出近７７﹒８億元。

美元指數今日強勢上拉，拖累人民幣匯率被動下行，一舉突破了此前維持近兩月的盤整區間

。在岸人民幣兌美元匯率跌穿７﹒２關口，離岸人民幣匯率跌更大跌近５００點。



＊保險股全線跌＊



據內媒引述消息指，多家保險公司收到業務風險提示文件。監管部門要求，大部分公司萬能

險結算利率水平不超過３﹒３％，分紅險的實際分紅水平降至與萬能險同等水平或更低。對於部

分大型保險公司，監管部門提出更為嚴格的要求，希望其結算利率和分紅水平可在中小公司的基

礎上，再降低２０個基點。

保險股全線跌，中國平安（滬：６０１３１８）２０２３年淨利潤８５６﹒６５億元，同比

下滑２２﹒８％，惟依然延續了高分紅的策略，每股派息２﹒４３元，較去年有所增長。不過，

市場似乎不領情，平保收跌３﹒５％。平保副總經理付欣在業績發布會上表示，目前股價下跌和

公司基本面不同步，平保股價處於估值低位，不能反映公司穩健的基本面。新華保險

（滬：６０１３３６）收跌３％，國壽（滬：６０１６２８）、太保（滬：６０１６０１）同跌

約２％。



＊Ｋｉｍｉ概念股上揚撐市＊



ＡＩ大模型初創企業月之暗面旗下Ｋｉｍｉ智能助手近日大受關注。中信建投研報認為，隨

著Ｋｉｍｉ用戶數和訪問量的持續提升，已經出現短暫算力支持不足的情況，考慮後續模型訓練

和推理需求的增量，預期算力需求進一步提升，進一步帶動算力需求落地。

Ｋｉｍｉ概念股撐市，華策影視（深：３００１３３）近漲停，中文在線

（深：３００３６４）漲逾１３％。潤澤科技 （深：３００４４２）、奧飛數據

（深：３００７３８）升２０％封板。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５４５﹒００ －１﹒０１

上證綜合指數 ３０４８﹒０３ －０﹒９５ ４５６８﹒００

上證Ａ股指數 ３１９５﹒４１ －０﹒９４

深證成份指數 ９５６５﹒５６ －１﹒２１ ６４０５﹒００

深圳創業板指數 １８６９﹒１７ －１﹒４７

上證Ｂ股指數 ２５５﹒２１ －０﹒２８ １﹒９６

深證Ｂ股指數 １０８２﹒９０ －０﹒６３ ０﹒８５

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