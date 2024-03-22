《經濟通通訊社２２日報道》滬深股市今日低開低走，午後跌幅略收窄，滬綜指收跌
０﹒９５％，報３０４８點；兩連跌，全周累跌０﹒２％，終止五周連升。深成指今日收跌
１﹒２％，創業板指跌１﹒５％。兩市全日成交１０９７３億元（人民幣．下同），按日增
２﹒７％，連續第五日破萬億關。陸股通今日淨流出３１﹒４億元，連續兩個交易日流出，全周
計共流出近７７﹒８億元。
美元指數今日強勢上拉，拖累人民幣匯率被動下行，一舉突破了此前維持近兩月的盤整區間
。在岸人民幣兌美元匯率跌穿７﹒２關口，離岸人民幣匯率跌更大跌近５００點。
＊保險股全線跌＊
據內媒引述消息指，多家保險公司收到業務風險提示文件。監管部門要求，大部分公司萬能
險結算利率水平不超過３﹒３％，分紅險的實際分紅水平降至與萬能險同等水平或更低。對於部
分大型保險公司，監管部門提出更為嚴格的要求，希望其結算利率和分紅水平可在中小公司的基
礎上，再降低２０個基點。
保險股全線跌，中國平安（滬：６０１３１８）２０２３年淨利潤８５６﹒６５億元，同比
下滑２２﹒８％，惟依然延續了高分紅的策略，每股派息２﹒４３元，較去年有所增長。不過，
市場似乎不領情，平保收跌３﹒５％。平保副總經理付欣在業績發布會上表示，目前股價下跌和
公司基本面不同步，平保股價處於估值低位，不能反映公司穩健的基本面。新華保險
（滬：６０１３３６）收跌３％，國壽（滬：６０１６２８）、太保（滬：６０１６０１）同跌
約２％。
＊Ｋｉｍｉ概念股上揚撐市＊
ＡＩ大模型初創企業月之暗面旗下Ｋｉｍｉ智能助手近日大受關注。中信建投研報認為，隨
著Ｋｉｍｉ用戶數和訪問量的持續提升，已經出現短暫算力支持不足的情況，考慮後續模型訓練
和推理需求的增量，預期算力需求進一步提升，進一步帶動算力需求落地。
Ｋｉｍｉ概念股撐市，華策影視（深：３００１３３）近漲停，中文在線
（深：３００３６４）漲逾１３％。潤澤科技 （深：３００４４２）、奧飛數據
（深：３００７３８）升２０％封板。（ｃｔ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ３５４５﹒００ －１﹒０１
上證綜合指數 ３０４８﹒０３ －０﹒９５ ４５６８﹒００
上證Ａ股指數 ３１９５﹒４１ －０﹒９４
深證成份指數 ９５６５﹒５６ －１﹒２１ ６４０５﹒００
深圳創業板指數 １８６９﹒１７ －１﹒４７
上證Ｂ股指數 ２５５﹒２１ －０﹒２８ １﹒９６
深證Ｂ股指數 １０８２﹒９０ －０﹒６３ ０﹒８５
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